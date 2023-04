Cựu Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng bị cáo buộc nhận hối lộ 2 tỷ đồng

Ngày 4/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu", đề nghị VKSND Tối cao truy tố 54 bị can với 5 tội danh Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Đưa hối lộ.

Bị can Chử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (SN 1973, cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội) bị cáo buộc tội danh Nhận hối lộ có khung hình phạt gồm phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Kết luận cho thấy ông Dũng với vai trò là Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Quá trình làm việc, ông Chử Xuân Dũng bị cáo buộc đã nhận hơn 2,05 tỷ đồng từ Lê Thị Ngọc Anh (chuyên viên Phòng Nhà khách Vụ Lễ tân, Ban Đối ngoại Trung ương) và Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty xây dựng Thái Hòa) để cấp chủ trương cách ly cho 5 doanh nghiệp theo yêu cầu của Ngọc Anh và Tuấn.

Bị can Chử Xuân Dũng.

Quá trình điều tra, ông Chử Xuân Dũng nhận thức được hành vi của mình. Bên cạnh đó, gia đình bị can nộp lại 50.000 USD và 600 triệu đồng tiền hưởng lợi bất chính. Nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội được ghi nhận là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác với cơ quan điều tra. Ngoài ra, ông Dũng có nhiều đóng góp cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Cơ quan điều tra đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ khi định khung hình phạt.

Cũng theo kết luận, bị can Lê Thị Ngọc Anh đã nhận tổng số tiền 4,1 tỷ đồng từ nhiều cá nhân để đưa cho người có thẩm quyền thuộc Tổ công tác 5 Bộ để xin chủ trương cách ly. Ngọc Anh còn tự sử dụng 200 triệu đồng và 91.500 USD liên hệ đưa hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền để xin cấp phép, tổ chức thực hiện chuyến bay giải cứu.

Còn bị can Trần Minh Tuấn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi yêu cầu người khác chi tiền (dù quy định là không phải chi tiền) để chi phí đủ cho tất cả cá nhân có thẩm quyền ở địa phương và Tổ công tác 5 Bộ. Sau khi nhận hơn 6,5 tỷ đồng, bị can Tuấn chỉ sử dụng gần 70 triệu đồng đưa cho một số cá nhân có thẩm quyền. Số tiền lại còn lại bị Tuấn chiếm đoạt.

Đáng chú ý, trong vụ án này có hàng loạt các cựu cán bộ của Bộ Ngoại giao, các bộ ngành đã nhận hối lộ để đưa doanh nghiệp thân quen vào danh sách "chuyến bay combo" tham gia chiến dịch "chuyến bay giải cứu". Theo đó, các bị can đã nhận hối lộ hơn 180 tỷ đồng.