Cứu người bị tai nạn, 2 anh em bị hành hung: "Họ hung hãn, đánh chúng tôi rất nhiều"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao thông tin 2 anh em trai ở Bắc Ninh giúp đỡ người gặp tai nạn giữa đường sau đó bị hành hung dã man. Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Đức Vĩnh (sinh năm 1982) và em trai là Nguyễn Bá Trung (sinh năm 1988), cùng trú xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, anh Vĩnh cho biết vào khoảng 23 giờ ngày 7/9, anh cùng em trai đang lưu thông trên đường thì anh phát hiện có một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng. Anh Vĩnh đã tiếp cận hiện trường vụ tai nạn, rồi kêu gọi những người dân xung quanh hỗ trợ để đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong lúc chờ người thân của nạn nhân đến, anh Vĩnh cũng ở lại hiện trường để đảm bảo an toàn cho người bị nạn, do đêm khuya, xe cộ qua lại có thể gây nguy hiểm thêm.

Bất ngờ, khi người thân của nạn nhân đến, anh Vĩnh và anh Trung không hề nhận được một lời cảm ơn nào. Thay vào đó, họ lại lao vào lớn tiếng chửi bới, cho rằng anh em anh Vĩnh là người gây tai nạn. Nhóm người lạ mặt hung hãn lao vào hành hung anh Vĩnh và anh Trung mặc cho các anh đã giải thích rõ sự việc và chính nạn nhân cũng xác nhận 2 anh chỉ là người giúp đỡ.

Chỉ đến khi người dân xung quanh hô hoán và báo Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp thì nhóm người mới dừng lại.

Làm việc tốt giúp người, nhưng anh Vĩnh cùng em trai lại bị đánh trọng thương. (Ảnh: Người Lao Động)

"Sau khi người nhà của hai người gặp tai nạn đến rất hung hãn và đánh chúng tôi rất nhiều. Em trai tôi là Nguyễn Bá Trung trong lúc bị tấn công bị trật khớp tay nên không có khả năng chống cự đã bị thương rất nặng", anh Vĩnh nói.

Vụ việc khiến anh Trung bị hôn mê, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch còn anh Vĩnh bị thương nặng, tổn thương phần mềm và bị đứt một bên tai.

Theo nguồn tin trên báo Người Lao Động, anh Trung đã được phẫu thuật sống mũi, nắn khớp tay, sức khỏe khá hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn đang theo dõi thêm vì não của bệnh nhân chưa ổn định, qua chụp chiếu phát hiện bị mẻ xương ở hốc mắt.

Hiện trường vụ tai nạn trước khi anh Vĩnh cùng em trai đến cứu giúp.

Anh Vĩnh cho biết thêm, trước khi anh đi qua hiện trường, có một xe ô tô khác có camera hành trình cũng đã ghi lại hình ảnh hiện trường vụ tai nạn và đã nộp cho công an để xác minh. Bên cạnh đó, xe ô tô của an Vĩnh cũng có camera hành trình để chứng minh anh không phải là người gây tai nạn.

Người đàn ông mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng côn đồ để lấy lại công bằng cho gia đình.

"Đọc mà bất bình thay cho 2 anh, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp này. Nếu cứ như thế này thì về sau có lẽ mọi người sẽ rất e dè khi muốn giúp người gặp nạn", cư dân mạng bình luận.