Cứu nạn thành công bé gái 5 tuổi rơi xuống hố cọc ép bê tông

Tối 19/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, vào lúc 16h27 cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo của anh Lại Thế Quang, phụ trách của công trường Khu đô thị Thăng Long Home Hiệp Phước (địa chỉ thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) báo tin có 1 nạn nhân rơi xuống hố cọc ép bê tông tại công trường sâu khoảng 15 mét, nơi công trình đang thi công.

Ngay khi nhận tin báo, đơn vị đã điều động 1 xe chỉ huy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chở 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Qua trinh sát ban đầu xác định có 1 bé gái khoảng 5 tuổi bị rơi xuống hố cọc nhồi bê tông sâu khoảng 15m, đường kính miệng hố khoảng 40cm, lúc này bé gái vẫn còn tỉnh nhưng tâm lý vô cùng hoảng loạn.

Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Đồng Nai đưa bé lên khỏi mặt đất. Ảnh : TTXVN

Do miệng hố rất nhỏ nên lực lượng chức năng không thể xuống và tiếp cận bé nên đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, trấn an tinh thần để bé không bị hoảng loạn, đưa dây và thiết bị chuyên dụng để đưa bé lên. Rất may mắn sau đó bé đã bình tĩnh và phối hợp thực hiện theo các bước mà lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hướng dẫn. Đến 16h50 cùng ngày, bé gái đã được lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa ra khỏi hố sâu và chuyển đến nơi an toàn.

Khi đã đưa được cháu bé đến nơi an toàn, CBCS tham gia cứu nạn nhanh chóng tiến hành sơ cấp cứu và đánh giá sơ bộ tình hình sức khỏe của bé gái. Đồng thời đưa nạn nhân đến Phòng khám đa khoa gần đó để sơ cứu. Sau đó, người nhà đưa cháu bé đến trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch để theo dõi.