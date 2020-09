Cứu nạn khẩn cấp tàu cá cùng 18 thuyền viên gặp nạn trên biển Nghệ An

Vào khoảng 18h ngày 13/9/2020, tại vị trí có tọa độ 19034’N; 107005’E (cách Cửa Lò, Nghệ An khoảng 85 hải lý về hướng Đông Bắc), tàu NA 98866 TS do ông Nguyễn Văn Kỳ (quê quán tại Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng có 1 thuyền viên tên Đào Văn Trường, 20 tuổi, quê quán Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An bị tai nạn lao động do bị dây đánh vào người, đầu va vào vật cứng, chảy máu, xuất hiện triệu chứng nôn mửa, đau đầu và rất mệt mỏi.

Tàu NA 98866 TS cùng 19 thuyền viên bị hỏng máy thả trôi từ ngày 12/9/2020. Khu vực xung quanh không có tàu nào đến hỗ trợ, thuyền trưởng liên lạc tới Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.