Cựu kỹ sư Google bị “phốt cắm sừng" TikToker, tên leo top tìm kiếm phổ biến

Single’s Inferno (Địa Ngục Độc Thân) mùa 5 - một trong những chương trình hẹn hò thực tế ăn khách nhất Hàn Quốc trên Netflix - đã chính thức trở lại. Ngay từ những tập phát sóng đầu tiên, bên cạnh những tương tác tình cảm trên đảo Địa Ngục Độc Thân, đời tư của người chơi cũng trở thành chú ý. Nhân vật đang lọt tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội Việt là Lee Sung-hun, còn được biết đến với tên Samuel Lee.

Samuel Lee

Trai đẹp profile khủng

Ngay khi bước vào chương trình, Samuel Lee đã gây ấn tượng nhờ ngoại hình điềm đạm, phong thái “soft-boy” nhưng vẫn toát lên cảm giác tự tin, có phần khó đoán. Trên sóng truyền hình, anh được giới thiệu là người độc thân, hiện sinh sống tại New York (Mỹ).

Samuel gây chú ý với khả năng song ngữ, được các thí sinh khác nhận xét là nói tiếng Hàn “dễ thương”, trong khi khi chuyển sang tiếng Anh lại thể hiện sự thẳng thắn, rõ ràng. Sự đối lập này khiến anh nhanh chóng nổi bật trong các tương tác tại chương trình.

Trong Single’s Inferno 5, Samuel Lee thẳng thắn mô tả bản thân là người thành công và tự tin trong lĩnh vực chuyên môn. Thông tin ngoài đời cho thấy anh sở hữu hồ sơ học vấn và sự nghiệp đáng chú ý.

Theo dữ liệu công khai trên LinkedIn, Samuel từng theo học tại University of California, Berkeley (Đại học California, Berkeley) - luôn nằm top đầu trường đại học công lập tại Mỹ. Theo U.S. News & World Report, trong năm học 2025 - 2026, UC Berkeley xếp hạng 1 ở nhóm trường đại học công lập.

Lộ trình nghề nghiệp của Samuel Lee cũng được đánh giá là có sự thăng tiến rõ ràng. Anh chàng bắt đầu từ mảng kỹ thuật tại các tập đoàn lớn như Google, Snowflake, Amazon, Accenture, Jump Trading Group,... trước khi chuyển sang lĩnh vực giao dịch định lượng (quantitative trading) tại một công ty giao dịch độc quyền (proprietary trading).

Riêng ở Google, Samuel Lee có thời gian làm việc từ tháng 8/2021 - tháng 3/2023 với vị trí kỹ sư phần mềm.

Với thông tin khủng như vậy, cư dân mạng không khỏi hoài nghi về độ xác thực, muốn “check VAR”. Ngay sau đó, trên diễn đàn Reddit, một số người tự nhận từng quen biết Samuel từ thời đại học mô tả anh là người rất thông minh, có tư duy logic mạnh. Dù những nhận xét này mang tính cá nhân song chúng góp phần củng cố thông tin mà Samuel tự giới thiệu.

Trên MXH, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận bàn tán rôm rả. Nhiều người thắc mắc một nhân vật có profile khủng cỡ này mà cũng phải đi show hẹn hò. Song cũng có ý kiến cho rằng có thể anh chàng đi show để chill hoặc cần sự nổi tiếng ở Hàn Quốc.

“Một là chuẩn bị startup nên cần name, hai là ổng chill thật nên muốn đi show trải nghiệm cuộc sống”, “Tham gia show cũng là một cách đánh bóng tên tuổi mà. Chủ yếu là bản lĩnh đến đâu hoặc có deal được với nhà sản xuất để làm hình tượng ổn không thôi. Chứ có phải lên show để hẹn hò thiệt đâu. Cả cái dàn này làm gì có ai khó tìm người yêu”, “Chắc não hoạt động mệt quá nên chắc ông đến đây để chill”, “Học giỏi cũng ok thôi, vấn đề là học giỏi mà vẫn tạc được cái body kia là quá đỉnh”, “Đôi khi tham gia để nổi tiếng hơn tại Hàn Quốc thôi chứ chưa chắc cần tìm người yêu”,... là một số bình luận từ cư dân mạng Việt.

Samuel Lee lọt từ khóa tìm kiếm phổ biến trên MXH

Cận cảnh body của anh chàng

Chuyện tình cảm phức tạp, bị tố “cắm sừng” hot TikToker

Tuy nhiên sự chú ý dành cho Samuel Lee không dừng lại ở đó, đời tư của anh chàng cũng nhanh chóng bị “đào lại”. Theo Koreaboo, Samuel từng công khai hẹn hò với Hena Yang, một influencer nổi tiếng trên TikTok với 1,1 triệu người theo dõi.

Hena Yang được biết đến với nội dung xoay quanh lifestyle và thời trang. Cô cũng thường xuyên di chuyển giữa Hàn Quốc và Mỹ, check-in ở cả 2 nơi. Mối quan hệ giữa cô và Samuel diễn ra trước khi anh tham gia Single’s Inferno 5, từng được cặp đôi chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Sau khi Single’s Inferno 5 lên sóng vào tháng 1/2026, Samuel Lee vướng vào nghi vấn ngoại tình. Trên các nền tảng như Reddit, một số ảnh chụp màn hình và thông tin không tích cực xoay quanh mối quan hệ cũ của anh với Hena Yang.

Hena Yang

Nghi vấn càng lan rộng khi cư dân mạng phát hiện Hena Yang đã xóa toàn bộ ảnh và video liên quan đến Samuel, trong khi anh cũng đổi tên tài khoản Instagram sau khi chương trình phát sóng. Đến ngày 21/1/2026 - chỉ một ngày sau khi Single’s Inferno 5 ra mắt, tài khoản Instagram của Samuel thậm chí được cho là đã bị xóa hoàn toàn.

Trước làn sóng chỉ trích, Samuel Lee đã công khai phủ nhận các cáo buộc ngoại tình, khẳng định những thông tin lan truyền là không đúng sự thật.

Tuy nhiên, ồn ào chưa dừng lại khi một TikToker khác là Flawless Kevin - có 2,7 triệu người theo dõi tuyên bố từng đi date với Samuel vào thời điểm anh đang có những mối quan hệ khác. Điều này khiến Samuel phải tiếp tục sử dụng lại Instagram để giải thích rõ hơn về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Flawless Kevin

Samuel khẳng định rằng cuộc gặp với Flawless Kevin chỉ là một bữa ăn giữa bạn bè, không phải hẹn hò hay có yếu tố tình cảm.

Một bộ phận cư dân mạng chấp nhận lời giải thích này, cho rằng chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định anh không chung thủy. Ngược lại, một số khán giả khác cho rằng hai người từng được ghép đôi trên ứng dụng hẹn hò và cáo buộc mối quan hệ vượt quá mức bạn bè. Những thông tin này hiện vẫn đang gây tranh cãi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Samuel Lee vẫn là một trong những thí sinh được quan tâm tại Single’s Inferno 5. Dù đã lên tiếng phủ nhận các cáo buộc, câu chuyện về anh vẫn tiếp tục được bàn luận song song với diễn biến của chương trình.

(Tổng hợp)