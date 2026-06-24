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Cứu hộ du khách Đức bị gãy chân khi phượt một mình trên núi ở Đà Nẵng

Hoài Văn
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Du khách người Đức bị gãy chân khi đi phượt một mình tại khu vực núi Hóc Chanh (xã Duy Xuyên, TP. Đà Nẵng). Nhận tin báo, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã vượt địa hình hiểm trở, khẩn trương tiếp cận hiện trường, đưa nạn nhân xuống núi an toàn.

Ngày 24/6, Công an xã Duy Xuyên (TP. Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa kịp thời cứu hộ thành công một du khách nước ngoài gặp nạn khi đi phượt tại khu vực núi Hóc Chanh.

Du khách người Đức được cứu hộ kịp thời sau khi gặp tai nạn gãy chân khi phượt một mình trên núi.

Trước đó, vào chiều 23/6, anh Baldus Kimi Marwin (21 tuổi, quốc tịch Đức) điều khiển xe máy đi khám phá khu vực núi Hóc Chanh (thôn An Thành, xã Duy Xuyên) không may gặp tai nạn, bị gãy chân và mắc kẹt giữa địa hình đồi núi hiểm trở.

Trong tình trạng hoảng loạn tại nơi xa lạ và không thông thạo tiếng Việt, nam du khách đã kịp gửi định vị vị trí gặp nạn cho chủ nhà nghỉ nơi lưu trú để nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Duy Xuyên cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Trạm Y tế xã, chính quyền thôn An Thành và người dân địa phương nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ .

Bất chấp thời tiết nắng nóng gay gắt và đường núi khó tiếp cận, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, sơ cứu và đưa nạn nhân xuống núi an toàn.

Sau đó, du khách được chuyển đến Bệnh viện Duy Xuyên để điều trị. Hiện sức khỏe của anh Baldus Kimi Marwin đã ổn định.

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