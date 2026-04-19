Cựu HLV tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch châu Á, thắng "ngọt" đội bóng tốp đầu thế giới

Vào tối qua (18/4), trận chung kết giải U20 nữ châu Á 2026 đã diễn ra giữa hai đội Nhật Bản và Triều Tiên. Trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn, U20 nữ Nhật Bản đã có đấu pháp hợp lý, phòng thủ chắc chắn và ghi bàn thắng quyết định ở phút 56.

Đây là tình huống đội bóng xứ sở mặt trời mọc thực hiện phối hợp đá phạt, bóng được treo từ cánh trái vào cột xa để Sano ập vào đánh đầu cận thành, qua đó giành chiến thắng 1-0 chung cuộc.

Thắng lợi này của U20 nữ Nhật Bản được đánh giá rất cao, bởi đối thủ của họ đến từ nền bóng đá đang là đương kim vô địch giải U17 và U20 nữ World Cup. Bóng đá nữ trẻ Triều Tiên liên tục khẳng định sức mạnh ở các giải thế giới trong những năm qua. Bởi vậy, việc đội bóng này không thể vô địch giải U20 nữ châu Á 2026 được xem là một bất ngờ.

Đáng chú ý, HLV dẫn dắt U20 nữ Nhật Bản ở giải đấu lần này chính là ông Akira Ijiri, cựu HLV của nhiều tuyển trẻ nữ Việt Nam.

HLV Akira Ijiri làm việc tại Việt Nam từ tháng 5/2019 đến tháng 12/2024. Ông là chuyên người được cử sang dưới sự hợp tác của LĐBĐ Nhật Bản và LĐBĐ Việt Nam nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn cầu thủ trẻ cho bóng đá nữ Việt Nam.

Trải qua hơn 5 năm làm việc, ông Akira đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo trẻ, đồng thời dẫn dắt các đội U17, U20 nữ Việt Nam dự các giải đấu trong khu vực và châu lục.

Đó cũng là lý do khi gặp U20 nữ Nhật Bản tại vòng tứ kết, các cầu thủ U20 nữ Việt Nam đã xếp hàng chào người thầy cũ Akira.

“Tôi từng là HLV trưởng của các đội tuyển nữ trẻ Việt Nam trong gần 6 năm. Rất nhiều cầu thủ Việt Nam thi đấu ở trận này đã làm việc với tôi từ khi họ mới 12 tuổi. Hai năm trước, tôi dẫn dắt tuyển U20 nữ Việt Nam đối đầu U20 nữ Nhật Bản tại giải U20 nữ châu Á. Lần này, tình thế lại đảo ngược lại. Điều đó mang tới nhiều cảm xúc đặc biệt đối với tôi”, HLV Akia Ijiri chia sẻ sau trận tứ kết giải U20 nữ châu Á 2026.

Sau chức vô địch châu Á, chiến lược gia này sẽ tiếp tục cùng U20 nữ Nhật Bản chuẩn bị cho World Cup U20 nữ 2026 diễn ra tại Ba Lan vào tháng 9 tới. Khu vực châu Á có 4 đại diện dự giải, chính là 4 đội lọt vào bán kết giải châu lục vừa kết thúc, bao gồm Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc.