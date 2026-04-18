Lần đầu của lò Hà Nội FC và “trái ngọt” cha con bầu Hiển mang lại cho bóng đá Việt Nam

Tối 17/4 trên sân Hàng Đẫy, lễ vinh danh chức vô địch U15 Quốc gia 2026 của Hà Nội FC diễn ra trong không khí trang trọng và đầy ý nghĩa. Khi chủ tịch Đỗ Vinh Quang của đội bóng nhắc tới “tầm nhìn dài hạn” và “bản sắc bền vững”, đó không phải là lời phát biểu mang tính nghi thức, mà đó phản ánh đúng con đường mà Hà Nội FC này đã kiên trì theo đuổi suốt hai thập kỷ qua.

Nếu nhìn vào bảng thành tích ở các tuyến trẻ, với 6 lần vô địch U21, 7 lần U19, 2 lần U17 và giờ là danh hiệu U15 quốc gia đầu tiên, sẽ thấy rõ sức mạnh của lò đào tạo Hà Nội FC. Và điều này không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một chiến lược dài hạn, nơi việc đào tạo cầu thủ trẻ là yếu tố cốt lõi để tạo ra sự bền vững của một đội bóng.

Danh hiệu vô địch U15 quốc gia đến đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập CLB như một dấu mốc mang tính biểu tượng: Hà Nội FC không chỉ thành công ở quá khứ và hiện tại, mà họ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

Chủ tịch CLB Hà Nội, ông Đỗ Vinh Quang (con trai bầu Hiển), chúc mừng chức vô địch quốc gia của U15 Hà Nội.

V.League trong hơn 20 năm qua xuất hiện không ít những đội bóng “đại gia” bạo phát bạo tàn, vung tiền mạnh tay để bùng lên trong vài năm rồi sau đó lặng lẽ rút khỏi cuộc chơi.

Bản thân Hà Nội FC cũng từng phải cạnh tranh với không ít những đội bóng như vậy trong cuộc đua vô địch. Có năm họ chiến thắng, có mùa họ thất bại, nhưng quan trọng nhất, dù kết quả ra sao, cha con bầu Hiển vẫn luôn kiên định với việc phải đầu tư cho đào tạo trẻ và coi đó là gốc rễ để phát triển đội bóng.

Kể từ năm 2010 tới nay, Hà Nội FC đã có 16 mùa giải liên tiếp nằm trong top 3, có 6 chức vô địch V.League, 3 Cúp Quốc gia, 5 Siêu Cúp - những con số đủ để khẳng định vị thế của họ.

Và không phải ngẫu nhiên mà đội hình Hà Nội FC trong nhiều giai đoạn gần như là “xương sống” của tuyển Việt Nam. Từ kỳ tích Á quân U23 châu Á 2018 cho tới các chiến tích của ĐTQG, dấu ấn của các cầu thủ Hà Nội FC luôn hiện diện. Điều đó cho thấy, cả CLB nói riêng và bóng đá Việt Nam đều được tận hưởng “trái ngọt” mà sự đầu tư cho đào tạo trẻ đem lại.

Cha con bầu Hiển ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024, nơi dàn cầu thủ Hà Nội FC đóng góp lớn cho thành tích của tuyển Việt Nam.

Chức vô địch giải U15 Quốc gia lần này vì thế không đơn thuần là một danh hiệu, nó là lời khẳng định rằng “cỗ máy” của Hà Nội FC vẫn đang vận hành trơn tru; rằng sau ánh hào quang của đội một, vẫn có một dây chuyền sản xuất tài năng hoạt động không ngừng nghỉ.

Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở châu lục, câu chuyện của Hà Nội FC mang đến một gợi ý rõ ràng: muốn đi xa, phải bắt đầu từ gốc rễ. Và gốc rễ ấy chính là đào tạo trẻ.