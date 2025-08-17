Tối 16-8, luật sư Quách Trọng Phú (Chi nhánh Văn phòng luật sư Thành Hưng, Đoàn Luật sư TP HCM) - người bào chữa cho ông Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau ), cho biết VKSND khu vực 5 đã có quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn.

Một trong những sản phẩm do thầy Tâm làm ra được sử dụng trong công tác giảng dạy tại nhà trường

Theo quyết định của VKSND khu vực 5, xét thấy bị can Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết phải áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can. Từ đó, VKSND khu vực 5 quyết định thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với bị can Tâm.

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 6-5, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù vì tham ô hơn 10,7 triệu đồng đối với ông Tâm để điều tra lại. HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng".

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2022-2023, ông Tâm nhận thấy trường còn thiếu một số thiết bị phục vụ cho công tác dạy học nên thông báo đến Hội đồng sư phạm nhà trường biết và thực hiện mua sắm các trang thiết bị còn thiếu.

Vốn là người giỏi nghề thợ hàn nên ông Tâm quyết định tự làm ra các sản phẩm, như: kệ đựng hồ sơ, kệ ti vi… thay vì mua bên ngoài. Sau đó, ông Tâm đến 1 số doanh nghiệp trên địa bàn để mua vật tư về làm kệ đựng ti vi, ghế thang bằng kẽm… cho nhà trường. Các sản phẩm trên đều được đưa vào sử dụng trong công tác giảng dạy.

Khi thanh, quyết toán thì các sản phẩm của ông Tâm làm ra không đủ hồ sơ để thanh toán theo quy định của pháp luật. Để hợp thức hóa, cựu hiệu trưởng trên đã liên hệ một số doanh nghiệp mua hóa đơn rồi ghi khống nội dung mua bán.

Cụ thể, ông Tâm đã lấy hóa đơn của 3 doanh nghiệp với số tiền lần lượt là 11 triệu đồng; 3,45 triệu đồng và 3,45 triệu đồng. Tổng số tiền trên các hóa đơn mà thầy Tâm lấy từ doanh nghiệp dùng để thanh toán cho các sản phẩm mà mình đã làm ra.

Tháng 2-2025, TAND huyện Ngọc Hiển (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội "Tham ô tài sản". HĐXX xác định số tiền thực tế mà ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư, công sức lao động thấp hơn so với số tiền ghi trên hóa đơn mà ông được thanh toán. Số tiền ông Tâm bị cáo buộc chiếm đoạt của nhà nước là 10,7 triệu đồng. Sau đó, ông Tâm kháng cáo.



