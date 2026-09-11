Cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình: 'Công lý có thể đến muộn nhưng công lý không bao giờ mất'

Bà Nguyễn Thị Bình mong được tuyên vô tội, một phán quyết vô tội không phải là “đặc ân”, mà là trả lại cuộc sống bình thường cho một người được xác định không phạm tội. “Công lý có thể đến muộn, nhưng công lý không bao giờ mất. Sự thật có thể chưa được nhìn nhận một lúc nào đó, nhưng sự thật không tự nhiên biến mất được”, bà Bình nói lời sau cùng.

"Tôi khẳng định rằng tôi trong sạch"

Tối 11/9, phần tranh luận khép lại, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng THCS Ba Đình) nói lời sau cùng.

Trên bục khai báo, bà Bình mong Hội đồng xét xử đưa ra phán quyết công bằng, sửa sai cho đồng nghiệp cấp sơ thẩm.

"Đừng chỉ nhìn bị cáo qua những trang hồ sơ lạnh lẽo mà hãy nhìn thẳng vào mắt của những con người đang thoi thóp nơi đáy của sự thật", bà khóc.

Cựu Hiệu trưởng cho rằng những người khoác lên mình "chiếc áo choàng pháp lý không nghĩa là phải cất đi lòng trắc ẩn". Theo bà, nghề Thẩm phán nguy hiểm và vĩ đại bởi nắm trong tay sứ mệnh liên quan đến danh dự, sinh mệnh của một kiếp người.

Bà Bình cảm ơn sự hỗ trợ của đội ngũ luật sư, trong số này có cả cựu Thẩm phán từng "cầm cân nảy mực" nhiều vụ án lớn; bà cũng cảm ơn phụ huynh, cựu học sinh và những đồng nghiệp thân thiết cũng như đồng nghiệp chưa biết mặt dành cho bà sự động viên suốt hai ngày qua.

Tiếp tục trình bày, bà Bình khóc nức nở khiến Chủ tọa Trần Nam Hà phải lên tiếng động viên "bị cáo bình tĩnh".

Bà Nguyễn Thị Bình.

Hướng ánh mắt nhìn Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát, bà Bình nói, điều bà mong muốn không phải một giải pháp khiến số phận pháp lý của mình tiếp tục ở trạng thái "chưa được xác định dứt khoát".

Theo cựu Hiệu trưởng, nếu vụ án tiếp tục được trả hồ sơ điều tra bổ sung hoặc giải quyết theo cách không xác định rõ bà có phạm tội hay không thì sự nghi ngờ tiếp tục đeo bám suốt phần đời còn lại

"Tôi khẳng định rằng tôi trong sạch”, bà Bình nói và đề nghị tòa phúc thẩm đánh giá những vấn đề bà cho rằng chưa được xem xét đầy đủ, thận trọng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm.

Bà mong được tuyên vô tội, bởi theo bà, một phán quyết vô tội không phải là “đặc ân”, mà là trả lại cuộc sống bình thường cho một người được xác định không phạm tội. “Công lý có thể đến muộn, nhưng công lý không bao giờ mất. Sự thật có thể chưa được nhìn nhận một lúc nào đó, nhưng sự thật không tự nhiên biến mất được”, bà Bình nói.

Nhớ lại thời gian công tác, bà Bình cho hay, ngoài công việc giáo viên, hiệu trưởng, bà từng làm Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân quận Ba Đình, cộng tác viên thanh tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham gia đoàn đánh giá chất lượng các nhà trường của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Bà Bình cũng viết sách và tham gia các chuyên đề giáo dục... Bà khẳng định những năm tháng đó là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời làm nghề. Sau phiên tòa, bà rất mong được nhìn nhận lại để có thể tiếp tục cống hiến.

Bị cáo không tiếc những năm tháng gian khó vì có tình thương cộng đồng

Cuối lời nói sau cùng, cựu Hiệu trưởng nhắc đến người thân trong gia đình và những người đã đồng hành.

Bà khóc kể lại có lần bà từng nói với các con rằng bản thân không tiếc những năm tháng gian khó vừa qua, vì trong hành trình ấy đã nhận được nhiều tình thương từ cộng đồng.

Kết thúc, bà Bình cảm ơn Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát, các luật sư và những người có mặt tại phiên tòa, đồng thời nói mình chờ đợi một phán quyết anh minh, thượng tôn pháp luật.

Đồng nghiệp cũ, người thân và học trò cũ cô Bình đứng ngoài cổng trụ sở tòa án.

Theo ghi nhận, xuyên suốt phiên tòa, bà Bình ngồi một mình một băng ghế dài sau bục bị cáo, giữa nhiều chồng giấy tờ, tài liệu chất cao, liên tục lục tìm và ghi chép.

Bên ngoài phòng xử, nhiều người thân, đồng nghiệp cũ và cả phụ huynh, cựu học sinh theo dõi. Một số không có tên trong thành phần được triệu tập, họ đứng ngoài cổng trụ sở tòa án thi thoảng cùng hô khẩu hiệu bày tỏ mong Tòa hãy công tâm khi phán quyết cô Bình.

Đáng chú ý, nhiều người quan tâm vụ án bày tỏ bức xúc khi không thể theo dõi trực tiếp phiên xét xử công khai.

Trong khi, tại phòng xử, người tham gia tố tụng kể cả luật sư cũng bị an ninh tịch thu máy tính, điện thoại; phòng báo chí bị ngắt tiếng hơn nửa ngày khiến phóng viên không thể ghi nhận diễn biến.

Tòa tiếp tục làm việc vào 8h30 thứ Hai, ngày 14/9 !