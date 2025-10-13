Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công được giảm án còn 7 năm tù

Xin giảm nhẹ vì nhiều thành tích trong công tác

Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội vừa chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù với bị cáo Thái Hồng Công (cựu Đại tá, cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn) về tội "Nhận hối lộ".

Cùng tội, bị cáo Hoàng Văn Chung (cựu Giám thị trại giam Công an tỉnh) được giảm án từ 7 năm xuống còn 6 năm tù. Các bị cáo Bế Hải Đường (cựu Quản giáo) được giảm còn 20 tháng tù, Hoàng Đăng Tú (cựu chiến sĩ nghĩa vụ) 15 tháng tù.

Bị cáo Đỗ Ngọc Bình (cựu Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn) lĩnh 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Nhóm bị cáo Trịnh Thanh Huyền (SN 1988, ở Lạng Sơn), Phạm Thị Thắm (SN 1983, ở Hà Tĩnh) đều được giảm án hoặc chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo về tội "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".

Riêng bị cáo Bùi Minh Ngọc (SN 1985, bạn trai Huyền) do rút đơn kháng cáo nên tòa đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên án 13 năm về tội "Đưa hối lộ". Tổng hợp với bản án cũ năm 2020, Ngọc lĩnh án tử hình.

Trước đó, bị cáo Thái Hồng Công giữ kháng cáo xin giảm nhẹ, xin tòa xem xét vì bản thân có nhiều thành tích trong công tác, đóng góp nhiều cho an ninh, trật tự tại Quảng Ninh, Lạng Sơn; bị cáo Hoàng Văn Chung xin giảm nhẹ do số tiền ông nhận hối lộ để xây sân thể thao cho Trại tạm giam, không tư lợi...

Bị cáo Phạm Thị Thắm trình bày, đã nộp 7,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả tại phiên sơ thẩm và sau đó nộp thêm 800 triệu đồng. Còn Trịnh Thanh Huyền lấy lý do đang nuôi con nhỏ để xin giảm nhẹ.

Ông Thái Hồng Công.

Tội phạm ma túy lĩnh án tử vẫn tổ chức tiệc trong bệnh viện

Theo cáo buộc, năm 2020, bị cáo Bùi Minh Ngọc lĩnh án tử hình vì mua bán trái phép ma túy, giam giữ tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, chờ thi hành án. Năm 2022, người quen của Ngọc được giới thiệu với bị cáo Phạm Thị Thắm (là người thân của ông Thái Hồng Công).

Khi được Thắm đồng ý giúp đỡ thoát án tử hình với giá 1 triệu USD, bị cáo Ngọc chỉ đạo vợ mình chuyển 22,5 tỷ đồng cho Thắm.

Còn Thắm sau khi nhận tiền đã biếu tặng một phần tiền và quà cho nhiều lãnh đạo, cán bộ tại Công an tỉnh Lạng Sơn thời điểm đó .

Cụ thể, ông Thái Hồng Công bị quy kết được Thắm giới thiệu bị cáo Ngọc là họ hàng, từng cung cấp thông tin giúp công an triệt phá nhiều chuyên án ma túy, xin ông Công lập hồ sơ ân giảm án tử hình cho Ngọc.

Tháng 11/2022, Thắm mua một cặp ngà voi và đặt làm kệ gỗ, chân đế gắn kèm, tổng giá trị 2,7 tỷ đồng rồi chuyển về nhà riêng của bị cáo Thái Hồng Công ở Quảng Ninh.

Ngoài ra, Thắm còn đến phòng làm việc của Công tặng 2kg cao hổ, 1 nhẫn vàng gắn kim cương; dịp Tết nguyên đán và trong năm 2023, Thắm đi chúc tết nhiều lần tặng ông Công thêm 20.000 USD cùng sừng tê giác, cao hổ, sâm ngọc linh, đông trùng hạ thảo.

Cũng trong năm đó, bị cáo Bùi Minh Ngọc kết thúc đợt điều trị tại Bệnh viện Phổi Lạng Sơn liền có đơn tiếp tục xin được chữa bệnh tại đây thay vì phải ở trại giam. Ông Thái Hồng Công có "bút phê" chấp thuận việc này dù biết sai quy định.

Cuối năm 2023, một người ở Hải Phòng có đơn tố cáo Bùi Minh Ngọc mua chuộc cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn và tạo dựng hồ sơ để thường xuyên được đi điều trị rồi tổ chức tiệc, giao lưu trong bệnh viện. Dù kiểm tra cho thấy đơn tố cáo có một số nội dung đúng nhưng ông Thái Hồng Công ký văn bản gửi Chánh thanh tra Bộ Công an, khẳng định đơn vô căn cứ.

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cũng nói cho Thắm biết "nhà chúng nó đang có đơn kiện anh”. Mặc dù vậy, Thắm tiếp tục đến tặng tiền, quà cho ông Công.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Thái Hồng Công nhận hối lộ tổng số hơn 3,9 tỷ đồng (gồm: 40.000 USD; cặp ngà voi giá trị là 2,7 tỷ; các trang sức vàng gắn kim cương giá trị 252 triệu đồng). Đối với một số tài sản khác, khi nhận ông Công không biết chủng loại, chất lượng và đã sử dụng nên không có căn cứ xác định giá trị.

Với cựu Phó giám đốc Đỗ Ngọc Bình khi còn là Thủ trưởng Cơ quan Tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, được ông Công giới thiệu với Phạm Thị Thắm. Sau khi giới thiệu, Thắm gặp ông Bình, tặng 10.000 USD, 50 triệu đồng, 5 lạng cao hổ, 3 hộp sâm Ngọc Linh, 5 hộp Yến Sào, 1 cặp nhung hươu.

Phạm Thị Thắm cũng đến gặp ông Ngô Tuấn Cường, Phó Giám thị phụ trách Trại Tạm giam Công an tỉnh, để đề nghị cho Bùi Minh Ngọc được tiếp tục điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi nhưng bị từ chối.

Khi được Thắm báo cáo lại, cựu Phó giám đốc Đỗ Ngọc Bình phải hẹn ông Cường đi ăn cùng Thắm. Trong bữa ăn, ông Bình nói “Thắm có cần gì thì cứ nói với Cường nhé” đồng thời chỉ đạo ông Cường “chỗ người nhà anh Công mà cho nó đi viện thì cũng phải đảm bảo đúng quy định".

Bị tác động từ cấp trên, Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn lập kế hoạch cho bị cáo Ngọc đi điều trị bên ngoài.

Đối với bị cáo Hoàng Văn Chung, cựu Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, cơ quan tố tụng xác định vị này được Thái Hồng Công giới thiệu gặp Phạm Thị Thắm và Trịnh Thanh Huyền. Ông Chung đã nhận tiền và tài sản của Phạm Thị Thắm tổng trị giá gần 392 triệu đồng gồm 100 triệu đồng tiền mặt cùng thắt lưng kèm mặt gắn kim cương, nhẫn vàng gắn kim cương, 1 bộ trang sức nữ bằng vàng gắn kim cương; nhận từ Trịnh Thanh Huyền tiền và tài sản tổng trị giá hơn 380 triệu đồng, các tài sản khác gồm nước hoa hiệu Bleu De Channel cùng cao hổ do đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc, chất lượng nên không có căn cứ xác định giá trị.

Đổi lại, ông Chung tạo điều kiện cho Thắm và Huyền được gặp Ngọc để động viên và hướng dẫn làm hồ sơ công trạng, xin ân giảm án tử hình.

Tương tự, các bị cáo Bế Hải Đường nhận 36,5 triệu và Hoàng Đăng Tú nhận 10 triệu đồng của Trịnh Thanh Huyền để cho Huyền và Ngọc được gặp hoặc nói chuyện điện thoại với nhau dù biết như vậy là sai quy định.