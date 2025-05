5 tỷ đồng được chuyển cho Văn phòng UBND tỉnh?

Đường ven sông có chiều dài hơn 40km, nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến TP Đông Triều, được thiết kế 2 làn đường song hành, mỗi chiều đường 2 làn xe cơ giới. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 30 bị can trong vụ án sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị liên quan về các tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; “Lợi dụng lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết luận điều tra xác định, bị can Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc BQLDA đã cấu kết với đại diện các nhà thầu, trong đó có Tập đoàn Thuận An, Công ty TNHH Xây dựng Huy Hoàng, và Công ty CP cầu 75, để dàn xếp đấu thầu trái quy định.

Quá trình thông thầu, liên danh ba nhà thầu nói trên được lựa chọn thi công gói thầu số 13 (xây lắp cầu), với giá trị hơn 706 tỷ đồng. Từ đó, ông Bình nhận tổng cộng hơn 9,4 tỷ đồng từ các nhà thầu. Trong đó bao gồm: 10.000 USD từ cá nhân ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An , để "chúc mừng" ông Bình vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc BQLDA; 9,2 tỷ đồng từ ba doanh nghiệp nói trên, trong quá trình tham gia và thực hiện dự án.

Theo lời khai, ông Bình cho biết đã sử dụng số tiền nhận được như sau: 5 tỷ đồng được chuyển cho Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh, nhằm “hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động chung của tỉnh” như tổ chức hội nghị, ngoại giao, tiếp khách và một số sự kiện đối ngoại khác; 1 tỷ đồng dùng để chi thưởng Tết 2023 cho các Phó Giám đốc BQLDA; Hơn 3,4 tỷ đồng còn lại được sử dụng cho mục đích cá nhân và chi phí hoạt động nội bộ của BQLDA.

Hành vi thông thầu làm mất niềm tin của nhân dân

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Phạm Thanh Bình , Giám đốc BQLDA và các bị can liên quan đã làm sai lệch tính khách quan và minh bạch trong hoạt động đấu thầu và Gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh, dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước và mất niềm tin của nhân dân trong việc quản lý các dự án đầu tư công.

Tính đến thời điểm ra kết luận điều tra, ông Phạm Thanh Bình đã tự nguyện nộp lại hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông Bình về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.