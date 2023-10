Cựu doanh nhân Christopher Luxon trở thành Thủ tướng thứ 42 của New Zealand

Ông Christopher Luxon sẽ là Thủ tướng tiếp theo của New Zealand. Ảnh: AP

Người dân New Zealand đã bỏ phiếu cho sự thay đổi sau 6 năm dưới sự lãnh đạo của Chính phủ theo đường lối tự do do bà Jacinda Ardern lãnh đạo trong phần lớn thời gian đó. Thủ tướng đương nhiệm Chris Hipkins đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử. Thủ tướng Hipkins, người thay thế bà Jacinda Ardern trong năm nay, tuyên bố vị trí của ông hiện tại không thể thành lập chính phủ và đã chúc mừng thủ tướng sắp nhậm chức Luxon.



Các đảng trung hữu đã vươn lên dẫn đầu sớm trong cuộc bầu cử ở New Zealand khi các cử tri bày tỏ sự thất vọng với chính phủ Công đảng đương nhiệm vốn đang bị sốc trước quyết định từ chức bất ngờ của bà Jacinda Ardern hồi đầu năm nay. Với hơn 80% số phiếu được kiểm tính đến tối 14/10, Đảng Quốc gia của ông Luxon lãnh đạo đã giành được khoảng 40% số phiếu bầu.

Trước đó, Đảng Quốc gia và đối tác liên minh ACT được dự đoán sẽ giành được 65 ghế với hơn 30% số phiếu bầu - đủ để đảm bảo đa số trong Quốc hội 120 ghế của New Zealand.

Cuộc tổng tuyển cử ở New Zealand đã chính thức bắt đầu sáng 14/10. Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, các cử tri New Zealand bỏ phiếu bầu 120 thành viên Quốc hội khóa 54.

Theo Ủy ban Bầu cử New Zealand, có 17 đảng tham gia tranh cử. Trong đó, Công đảng tham gia liên minh cầm quyền hiện nay và đảng Dân tộc đối lập là hai đảng phái lớn nhất. Khoảng 3,5 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, trong đó có khoảng 1,2 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm.