Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lĩnh án tù

Cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee. (Ảnh: Reuters)

Tòa án cũng tuyên trắng án cho bà Kim - vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, khỏi tội danh thao túng giá cổ phiếu và vi phạm luật tài trợ chính trị.

Theo truyền thông, các công tố viên sẽ kháng cáo phán quyết liên quan đến 2 tội danh này.

Hàng loạt phiên tòa đã diễn ra sau các cuộc điều tra liên quan đến việc ông Yoon tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024 cùng nhiều bê bối xoay quanh cặp vợ chồng quyền lực một thời.

Chủ tọa phiên tòa cùng hội đồng ba thẩm phán cho rằng vị trí đệ nhất phu nhân không có quyền lực chính thức để can dự vào công việc nhà nước, nhưng là biểu tượng đại diện cho quốc gia.

“Một người ở vị trí như vậy không phải lúc nào cũng là hình mẫu, nhưng không thể trở thành tấm gương xấu trước công chúng”, thẩm phán đề cập trong bản án.

Tòa án yêu cầu bà Kim nộp phạt 12,8 triệu won (khoảng 8.990 USD) và tịch thu chiếc vòng cổ kim cương. Bà Kim bị tạm giam từ tháng 8/2025 để điều tra.

Trước đó, các công tố viên đề nghị mức án 15 năm tù cùng số tiền phạt 2,9 tỷ won. Bà Kim phủ nhận mọi cáo buộc. Luật sư của bà cho biết nhóm bào chữa sẽ xem xét và quyết định có kháng cáo bản án hay không.

Bên ngoài khuôn viên tòa án, những người ủng hộ ông Yoon và bà Kim bất chấp thời tiết giá rét đã reo hò sau khi tòa tuyên bà Kim không phạm tội đối với hai cáo buộc còn lại.

Nhà thờ Thống nhất cho biết, các món quà họ tặng cho bà Kim không kèm theo bất kỳ lời nhờ vả nào. Bà Han Hak-ja, lãnh đạo giáo hội và cũng đang bị xét xử, phủ nhận việc chỉ đạo hối lộ bà Kim.

Ngay cả trước khi chồng đắc cử tổng thống năm 2022, bà Kim đã vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến bằng cấp và nghi ngờ thao túng cổ phiếu.

Quan hệ của bà với một nhóm môi giới chính trị và pháp sư cũng làm dấy lên chỉ trích, rằng họ có thể đã gây ảnh hưởng không phù hợp tới bà Kim khi còn ở vị trí đệ nhất phu nhân.