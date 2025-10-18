Cựu đại tá Mỹ: Tomahawk sẽ khiến chính Mỹ và NATO trúng đạn

Theo quan điểm của Đại tá Lục quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Douglas MacGregor, bất chấp sự phản ứng quyết liệt của chính quyền Moscow, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chơi một trò chơi nguy hiểm khi đe dọa Nga bằng tuyên bố sẽ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Theo ông này, trong những tuần qua, các quan chức chính quyền Hoa Kỳ hiện đang công khai tống tiền Moscow bằng khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Về phần mình, Moscow cũng bày tỏ quan điểm tương tự, nhấn mạnh rằng việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine sẽ đẩy xung đột lên một cấp độ hoàn toàn mới, còn các chuyên gia quân sự lưu ý rằng, điều này vẫn sẽ không thay đổi vị thế của quân đội Ukraine trong khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt.

Bình luận về vấn đề này, vị chuyên gia Mỹ cho rằng, ông Donald Trump nên nghĩ được rằng, đến một lúc nào đó, sự kiên nhẫn của người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể sẽ cạn kiệt.

Vị cựu Đại tá này chỉ ra, ngoại giao là một lĩnh vực rất khó khăn, nên đối với một số người, việc đe dọa lại trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là khi họ nghĩ rằng, đối thủ sẽ không phản ứng.

Theo ông, điều này rất nguy hiểm, bởi vì các quan chức, chuyên gia quân sự và thậm chí là người dân Nga cũng đang nói rằng, việc tên lửa Tomahawk đến Ukraine là một sự leo thang nghiêm trọng.

“Bạn biết đấy, đến một lúc nào đó, người Nga sẽ tự nhủ: ‘Họ sẽ không lắng nghe chúng ta. Họ sẽ không phản ứng cho đến khi chúng ta thể hiện cảm xúc và khả năng của mình’” - vị chuyên gia quân sự Mỹ lo lắng.

Ông chỉ ra một sự thật nghiêm trọng là, bất kỳ căn cứ nào của Hoa Kỳ hoặc Liên minh Bắc Đại Tây Dương ở Châu Âu đều có thể là mục tiêu tấn công tiềm tàng của Nga.

Với đủ loại tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh có tầm phóng rất xa của Nga, bất kỳ căn cứ nào của Mỹ hoặc NATO ở Litva hay Romania, bất kỳ sân bay hay phi trường nào của phương Tây ở châu Âu, đều có thể bị tấn công và phá hủy chỉ trong vài giờ, nếu người Nga hết kiên nhẫn.

“Họ có thể đã kết luận rằng, đây là cách duy nhất để thu hút sự chú ý của chúng ta. Tôi không nghĩ chúng ta đã sẵn sàng cho điều đó, nhưng đó là một mối đe dọa rất thực tế” - vị đại tá đã nghỉ hưu của Lục quân Hoa Kỳ nhấn mạnh.