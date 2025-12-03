TAND TPHCM vừa có quyết định đưa vụ án khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai ra xét xử sơ thẩm. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra ngày 9/12, do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa.

Các đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai. Ảnh: CA

Lê Thị Như Ngọc (SN 1979, ngụ Đồng Nai) và 14 đồng phạm bị xét xử về tội “Vi phạm về khai thác tài nguyên”. Ngoài ra, bị cáo Ngọc còn bị xét xử thêm tội danh "Đưa hối lộ"; bị cáo Nguyễn Văn Minh (SN 1983, ngụ TPHCM) bị xét xử tội “Môi giới hối lộ” và bị cáo Phan Lê Khánh (SN 1991, nguyên cán bộ Phòng CSGT đường thủy Công an TPHCM) bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2022 đến ngày 4/12/2023, Lê Thị Như Ngọc đã thuê 14 người cùng Ngọc thực hiện hành vi khai thác trái phép với tổng khối lượng 11.038m³ cát từ sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP Thủ Đức (cũ) và TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để bán nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng liên quan vụ án thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA

Bị cáo Lê Thị Như Ngọc được xác định là cầm đầu hoạt động khai thác cát trái phép, chỉ đạo hoạt động khai thác cát tại bãi tập kết, chịu trách nhiệm toàn bộ đối với số cát khai thác trái phép với tổng trị giá 4,4 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, để việc khai thác cát trái phép không bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện bắt giữ, trong thời gian khai thác, Lê Thị Như Ngọc thông qua Nguyễn Văn Minh (do Minh có mối quan hệ với một số cán bộ chức năng có thẩm quyền tuần tra, kiểm soát trên địa bàn Ngọc cùng đồng phạm khai thác cát trái phép) nhờ đưa hối lộ cho Phan Lê Khánh 36 triệu đồng . Việc đưa tiền để Khánh bỏ qua vi phạm, tạo điều kiện để Ngọc cùng đồng phạm tổ chức khai thác cát trái phép.

Vay mượn hay tiền hối lộ?

Lê Thị Như Ngọc - Chủ mưu vụ án tại Cơ quan công an. Ảnh: CA

Khai với cơ quan điều tra, Lê Thị Như Ngọc không thừa nhận hành vi “Đưa hối lộ”, bị can này khai số tiền đã chuyển cho Nguyễn Văn Minh chỉ là vay mượn cá nhân, đồng thời có nhờ Minh đóng phạt cho các ghe vận chuyển cát bị bắt.

Bị can Nguyễn Văn Minh thừa nhận hành vi phạm tội và xác nhận các nội dung trao đổi qua Zalo với Phan Lê Khánh. Bị cáo Minh khai các tin nhắn này liên quan đến việc khai thác trái phép cát trên sông Đồng Nai.

Bị can Phan Lê Khánh phủ nhận việc bao che cho Minh tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông. Việc bị can Minh nhắn tin cho Khánh là để thực hiện việc khai thác cát trái phép Bị can Khánh nhắn tin cho Minh để Minh tự thực hiện và không can thiệp đến việc làm của bị can Minh.

Về số tiền nhận từ Nguyễn Văn Minh, bị can Phan Lê Khánh khai là tiền vay mượn và đã trả cho Minh.

Tuy nhiên sau đó, bị can Khánh đã chủ động nộp khắc phục hậu quả số tiền 36 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM.

Cáo trạng xác định, hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ của Lê Thị Như Ngọc, Nguyễn Văn Minh, Phan Lê Khánh đã xâm phạm đến uy tín và hoạt động đúng đắn của Cơ quan nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng xấu đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với cơ quan tư pháp, gây dư luận xấu cho hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm về mặt hình sự để răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa chung.