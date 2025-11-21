Cựu chủ tịch xã lĩnh án vì vận chuyển thuê ma túy

Ngày 21/11, Tòa án nhân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Tồng Cu Mua (SN 1983, trú huyện Viêng Thong, tỉnh Bolikhămxay, Lào) và Trần Thế Hùng (SN 1990, trú xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Cùng hầu tòa là Mùa Dua Thái (SN 1969, trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn), cựu Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, bị truy tố về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị cáo Mùa Dua Thái nhận bản án 18 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2024, một người đàn ông tên Cường đặt mua 3 tấm ma túy tổng hợp của Tồng Cu Mua với giá 210 triệu đồng. Cường chuyển cọc 60 triệu đồng và hẹn giao hàng tại thành phố Vinh (cũ).

Ngày 20/11/2024, Mua liên hệ Mùa Dua Thái để thuê vận chuyển ma túy từ xã Na Ngoi xuống khu vực đường N5 (thuộc huyện Nghi Lộc cũ), tiền công 50 triệu đồng. Thái đồng ý nhưng yêu cầu chỉ đưa đến điểm hẹn, không xuống thành phố Vinh vì “sợ bị bắt”.

Chiều 24/11/2024, khi “hàng” được đưa từ Lào sang Việt Nam, Mua gọi Thái đến nhận rồi mang đi cất giấu ở vị trí ven đường N5. Sau đó, Thái chụp ảnh vị trí gửi cho Mua. Tuy nhiên, người mua cuối – anh Cường – báo đang đưa người nhà đi bệnh viện nên không thể đến nhận.

Không bỏ dở thương vụ, Mua gọi điện thuyết phục Trần Thế Hùng đến lấy ma túy. Mua cam kết: nếu Hùng bán được sẽ trả 210 triệu đồng; nếu khách đến lấy thì Hùng chỉ cần giao hàng và nhận 20 triệu đồng tiền công.

Sáng 25/11/2024, Hùng đến điểm cất giấu lấy ma túy. Đến 11h cùng ngày, khi qua xã Nghi Mỹ, phát hiện lực lượng công an, Hùng hoảng sợ ném bì tải xuống ruộng. Tuy nhiên, hành vi không qua mắt được lực lượng chức năng. Tang vật thu giữ là 1.719 gam ma túy.

Ngay sau đó, Mua và Mùa Dua Thái bị bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thái, cơ quan điều tra thu thêm 0,782 gam ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa

Tại phiên xét xử, bị cáo Thái thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về số ma túy bị phát hiện trong nhà, Thái khai rằng trong một lần sang Lào thăm người thân (tháng 6/2024), ông nghe nói ma túy có thể “ chữa bệnh dịch cho trâu bò ”. Tin lời người quen, Thái xin về với mục đích “để điều trị cho gia súc”.

Đứng trước bục khai báo, cựu Chủ tịch xã thừa nhận đã bị lòng tham chi phối: “Tôi biết vận chuyển ma túy là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên đã làm liều. Nay rất hối hận và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình”.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tồng Cu Mua và Trần Thế Hùng 20 năm tù về tội Mua bán trái chất ma túy.

Bị cáo Mùa Dua Thái bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội Tàng trữ ma túy. Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành mức án 18 năm tù.