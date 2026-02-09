Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết vừa tái xuất, 2 dự án trọng điểm của FLC đón tin vui lớn

Mới đây, theo thông tin từ fanpage chính thức của Tập đoàn FLC, trong khuôn khổ sự kiện ra mắt dòng sản phẩm bất động sản tạo dòng tiền, doanh nghiệp đã ghi nhận hơn 70 lượt đăng ký quan tâm cho 30 căn shop khối đế chung cư Hausman Premium Residences ngay trong đợt mở bán đầu tiên.

Theo FLC, lượng đăng ký vượt xa quỹ căn chào bán tại một sự kiện mở bán có giới hạn đã phản ánh rõ mức độ quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư đối với dòng shop thương mại khan hiếm. Trước nhu cầu vượt cung, các quỹ căn tiếp theo dự kiến sẽ được chủ đầu tư xem xét mở bán với số lượng giới hạn.

Được biết, Hausman Premium Residences là dự án thuộc khu đô thị FLC Premier Parc (Hà Nội). Dự án đã chính thức cất nóc vào giữa tháng 11/2025 và dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Phối cảnh FLC Premier Parc.

Trước đó, ngày 4/2, fanpage chính thức của Tập đoàn FLC cũng cho biết, dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long (tên thương mại GreenLife Apartment) ghi nhận gần 700 lượt khách hàng quan tâm và đăng ký chỉ sau thời gian ngắn mở tiếp nhận hồ sơ.

Đáng chú ý, trong đợt 1, dự án dự kiến mở bán hơn 200 căn, trong khi số lượng hồ sơ đăng ký đã gần chạm mốc 700. Dự án dự kiến được bàn giao vào quý III/2026.

Được biết, GreenLife Apartment đã chính thức cất nóc vào tháng 12/2025. Sang đầu năm 2026, dự án đủ điều kiện mở bán và đến cuối tháng 1/2026, chủ đầu tư đã chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Dự án gồm 759 căn nhà ở xã hội, diện tích dao động 35–57 m2, giá bán dự kiến khoảng 19 triệu đồng/m2.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội FLC Tropical City Ha Long.

Ngoài dự án GreenLife Apartment (Quảng Ninh) và Hausman Premium Residences (Hà Nội) kể trên, FLC Quảng Bình Hotel & Villas có quy mô 433 phòng cũng đang được doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu khai trương trong năm 2026.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường vào giữa tháng 11, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết bất động sản tiếp tục là lĩnh vực chủ lực của FLC, với hơn 50 dự án được triển khai tại 11 tỉnh, thành trên cả nước, trọng tâm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Trị, Gia Lai…

Trong định hướng 2025 - 2026, Tập đoàn FLC cho biết sẽ tiếp tục dồn trọng tâm cho các dự án có pháp lý hoàn chỉnh và khả năng thanh khoản cao như: FLC Tropical Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Quảng Trị, FLC Lavista Sadec hay FLC Hilltop Gia Lai. Ước tính, doanh số mảng bất động sản trong hai năm tới có thể đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

Vào ngày 26/1/2026, ông Trịnh Văn Quyết đã xuất hiện tại buổi làm việc giữa Tập đoàn FLC, Hãng hàng không Bamboo Airways và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông công khai lộ diện sau khi hoàn thành các nghĩa vụ thi hành án.



