Cựu Chủ tịch tỉnh Đồng Nai chỉ đạo cấp phó 'chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm'

Khi ông Trần Văn Vĩnh được trình phê duyệt quy hoạch cho Công ty Free Land, ông Đinh Quốc Thái khi đó là Chủ tịch Đồng Nai nói "chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại tỉnh Đồng Nai (cũ), Công ty Free Land và các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ), bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí. Trước đó, ông Thái đã bị phạt 9 năm tù trong vụ án của Công ty AIC.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái trong phiên toà liên quan vụ án AIC.

Theo kết luận điều tra, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125 ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, nhằm tạo nguồn vốn phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Biết được thông tin, Vũ Minh Lý, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land cùng một số cá nhân thỏa thuận thành lập Liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án khu dân cư trên diện tích đất nói trên.

Do có quan hệ quen biết từ trước với ông Đinh Quốc Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Lý đã đến gặp, đề nghị cho liên danh thực hiện dự án và được ông Thái đồng ý.

Theo cơ quan điều tra, sau cuộc gặp, ông Thái chỉ đạo bà Phan Thị Mỹ Thanh, khi đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tạo điều kiện cho Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án.

Đồng thời, ông Thái chỉ đạo Võ Thanh Nhuận, khi đó công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ Lý thực hiện các thủ tục pháp lý.

Đến tháng 8/2014, dù chưa có ý kiến của Thủ tướng về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, nhưng sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận, các cán bộ liên quan vẫn tham mưu để bà Thanh ký văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho Liên danh Cửu Long - Hamico.

Cơ quan điều tra xác định đây chính là văn bản chỉ định chủ đầu tư thực hiện dự án, không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tháng 10/2015, ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, được phân công phụ trách lĩnh vực đầu tư thay bà Phan Thị Mỹ Thanh do chuyển công tác.

Theo kết luận điều tra, ông Thái tiếp tục chỉ đạo ông Vĩnh xử lý nhanh các văn bản liên quan dự án để giúp đỡ chủ đầu tư.

Khi nhận được văn bản do ông Cao Tiến Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ký tham mưu chấp thuận cho Công ty CP Ngũ Long Tân thay thế liên danh làm chủ đầu tư, ông Thái tiếp tục yêu cầu ông Vĩnh sớm ký văn bản thay thế.

Ngày 12/11/2015, ông Vĩnh ký các văn bản thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với liên danh và chấp thuận cho Công ty CP Ngũ Long Tân thay thế thực hiện dự án.

Trước khi các văn bản được ban hành, ông Thái đã có bút phê “Đồng ý” tại văn bản do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu.

Đến tháng 12/2016, Vũ Minh Lý đổi tên Công ty CP Ngũ Long Tân thành Công ty CP Free Land và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho doanh nghiệp này tiếp tục làm chủ đầu tư.

Ngày 24/1/2017, ông Trần Văn Vĩnh ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cho Công ty Free Land.

Ngày 22/6/2017, Thủ tướng ban hành quyết định chấp thuận chủ trương thực hiện dự án, nhưng không xác định chủ đầu tư là công ty nào.

Theo kết luận điều tra, sau khi có quyết định này, ông Thái tiếp tục nói với ông Vĩnh rằng Thủ tướng đã đồng ý, đồng thời yêu cầu khẩn trương triển khai các bước tiếp theo.

Đáng chú ý, khi cơ quan tham mưu trình ông Vĩnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào năm 2017 và quyết định điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 vào năm 2019, ông Thái đều nói: “Chú ký đi, quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm”.

Sau đó, quá trình thực hiện dự án tiếp tục được các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai triển khai, với việc chuyển chủ đầu tư sang Công ty Free Land.

Cơ quan điều tra xác định việc Vũ Minh Lý đề nghị và được các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện các thủ tục, ký văn bản chỉ định doanh nghiệp làm chủ đầu tư dự án không thông qua đấu thầu là trái quy định pháp luật.

Tại cơ quan điều tra, ông Đinh Quốc Thái thừa nhận việc chấp thuận cho Liên danh Cửu Long - Hamico làm chủ đầu tư thực hiện dự án không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là trái quy định pháp luật.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai không thừa nhận đã chỉ đạo, tác động đến bà Phan Thị Mỹ Thanh, ông Võ Thanh Nhuận và ông Trần Văn Vĩnh để chỉ định Công ty Free Land làm chủ đầu tư dự án. Ông Thái cũng không thừa nhận việc nhận 350 triệu đồng từ Vũ Minh Lý vào các dịp lễ, Tết.

Theo cơ quan điều tra, sai phạm trong việc lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu thầu, giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất và xác định tiền sử dụng đất tại dự án đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hơn 117 tỷ đồng.