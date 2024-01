Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hòa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu), Nguyễn Thị Thùy Linh (nguyên Phó Tổng Giám đốc, con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (nguyên Tổng Giám đốc) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, các bị can lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật.

Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, hơn 400 nhà đầu tư ký kết mua bán cổ phần với Phạm Thị Hòa thông qua hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công ty này không còn khả năng thanh toán.

Bị can Phạm Thị Hòa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn Sen Tài Thu.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, khi giải quyết vụ án hình sự liên quan tội phạm xâm phạm quyền sở hữu tài sản, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, làm rõ phương thức thủ đoạn phạm tội, đánh giá hậu quả của hành vi phạm tội đã gây ra đối với nạn nhân và xã hội để áp dụng chế tài cho phù hợp.

Cơ quan điều tra, các cơ quan tố tụng cũng sẽ làm rõ tài sản mà các bị can chiếm đoạt của bị hại đang ở đâu để áp dụng các biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế nhằm thu hồi tài sản cho các nạn nhân.

Cơ quan điều tra sẽ phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, kê biên đối với các bất động sản, ngăn chặn chuyển dịch tài sản đối với các tài sản khác để đảm bảo thi hành án.

"Quá trình điều tra vụ án này, nếu các bị can hoặc những người thân thích của bị can tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho các bị can.

Việc bồi thường khắc phục hậu quả có thể là một phần hoặc toàn bộ hậu quả tùy thuộc vào khả năng và thái độ nhận thức của bị can", luật sư Cường phân tích.

Theo ông Cường, trường hợp bị can và những người thân thích của bị can không tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả thì cơ quan tố tụng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn và biện pháp cưỡng chế để thu hồi tài sản trả lại cho những người bị hại.

Những người góp tiền vào Công ty Sen Tài Thu theo hình thức góp vốn, cho vay hoặc các giao dịch khác có thể liên hệ với cơ quan điều tra để được đề nghị tham gia tố tụng với vai trò là người bị hại, đồng thời được quyền đưa ra các tài liệu, đồ vật, chứng cứ yêu cầu để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giải quyết.

Trường hợp kết thúc hoạt động tố tụng mà những người bị hại vẫn chưa nhận được tiền thì trong phiên xét xử vụ án hình sự sau này, bị hại có quyền đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và những thiệt hại khác nếu có.

Sau khi bản án hình sự có hiệu lực pháp luật mà các bị cáo không tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, người bị hại có quyền căn cứ vào bản án có hiệu lực pháp luật để yêu cầu cơ quan thi hành án cưỡng chế thi hành án.

Ngoài ra, luật sư Cường cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ cơ cấu tổ chức hoạt động, mô hình hoạt động, chức năng nhiệm vụ của từng vị trí công tác. Đồng thời, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc bàn bạc thỏa thuận thống nhất với nhau về việc huy động vốn trái phép, làm rõ đường đi của dòng tiền để xác định bản chất của sự việc.

Đặc biệt, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi, xác định hậu quả và đánh giá vai trò của từng bị can làm căn cứ để áp dụng chế tài hình sự.

"Một điều cũng đáng chú ý trong vụ việc này là số tiền các bị can chiếm đoạt đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ số tiền này đang tồn tại ở dạng vật chất nào, được chuyển hóa thành các tài sản nào để xác định có hành vi rửa tiền hay không, có hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có hay không.

Cơ quan điều tra sẽ niêm phong, kê biên, phong tỏa tài sản của doanh nghiệp này, những tài sản có liên quan đến tội phạm để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại", luật sư Cường nêu quan điểm.