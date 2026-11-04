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Cựu chủ tịch Samsung Electronics bất ngờ thông báo đã kết hôn, làm đám cưới với siêu mẫu kém 25 tuổi

Vy Anh
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Showbiz Hàn lại có thêm 1 nàng dâu hào môn.

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Ngày 3/10, tờ MyDaily đưa tin ông Son Young Kwon - cựu Chủ tịch tập đoàn điện tử đa quốc gia Samsung Electronics kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Harman International - và siêu mẫu Kim Ja Yeon gây náo loạn dư luận khi bất ngờ tung ảnh cưới, đồng thời thông báo họ đã chính thức trở thành vợ chồng.

Trên trang cá nhân, Kim Ja Yeon đăng tải tâm thư báo hỷ: "Mọi người ơi, tôi kết hôn rồi! Tôi muốn chia sẻ tin hạnh phúc này với tất cả những người luôn ủng hộ mình. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ sống độc thân cả đời. Tuy nhiên, sau nhiều lần lỡ dở và khi đã bước qua tuổi 40, tôi cuối cùng cũng tìm được người đàn ông dành cho mình".

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Cựu chủ tịch Samsung Electronics - ông Son Young Kwon - và siêu mẫu Kim Ja Yeon bất ngờ thông báo đã kết hôn. Ảnh: Instagram.

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Cả hai còn chia sẻ bộ ảnh cưới tuyệt đẹp. Ảnh: Instagram.

Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức riêng tư tại khách sạn Bürgenstock bên hồ Lucerne, Thụy Sĩ. Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng, chỉ có sự góp mặt của các thành viên trong gia đình. Cả hai đã trao lời thề nguyện trước sự chúc phúc của những người thân yêu, hứa hẹn đồng hành và cùng nhau khám phá những chân trời mới trong cuộc sống. Trong loạt ảnh cưới được công bố, Kim Ja Yeon diện váy cưới lộng lẫy, sánh đôi bên ông xã. Cả hai trao nhau ánh nhìn trìu mến, không ngần ngại thể hiện tình cảm trước ống kính.

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Họ đã bí mật tổ chức đám cưới ở Thụy Sĩ. Ảnh: Instagram.

Kim Ja Yeon sinh năm 1981, từng giành giải nhất cuộc thi Siêu mẫu SBS năm 2003. Sau đó, cô hoạt động trong giới thời trang quốc tế và theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ. Trong khi đó, ông Son Young Kwon sinh năm 1956, hiện 70 tuổi. Ông từng giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược (CSO) của Samsung Electronics, hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn Samsung Semiconductor, Chủ tịch Hội đồng quản trị Harman International và nhà sáng lập một quỹ đầu tư mạo hiểm tại Thung lũng Silicon.

Theo Kim Ja Yeon, cô và chồng vốn hoạt động trong những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng có điểm chung là từng theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Họ gặp nhau lần đầu cách đây 2 năm thông qua mối quan hệ tiền bối - hậu bối tại ngôi trường danh tiếng này. Dù chênh lệch tuổi tác lên đến con số 25, nhưng giữa họ không hề tồn tại khoảng cách về lối sống, quan điểm.

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Cặp đôi có 2 năm tìm hiểu, yêu đương trước khi "chốt đơn" về chung nhà. Ảnh: Instagram.

Kim Ja Yeon cho biết ban đầu cả hai chỉ đơn thuần tìm hiểu nhau với tư cách tiền bối - hậu bối. Qua thời gian tiếp xúc, họ dần trở nên thân thiết. Đến đầu năm nay, cặp đôi mới chính thức xác nhận tình cảm. Sau đó, Kim Ja Yeon và Son Young Kwon thường xuyên di chuyển giữa Mỹ, Hàn Quốc và châu Âu để tìm hiểu thế giới của đối phương, đồng thời xây dựng sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.

Nữ siêu mẫu cho biết chính 2 năm vun đắp tình bạn và sự tin tưởng đã giúp cả hai nhanh chóng đi đến quyết định gắn bó lâu dài sau khi trở thành người yêu. Cô cũng khẳng định mình không mất quá nhiều thời gian để quyết định cùng ông xã bước sang chương mới của cuộc đời. Đáng chú ý, theo Kim Ja Yeon, điều khiến cô trân trọng nhất không phải những thành tựu sự nghiệp hay địa vị xã hội của chồng, mà chính là tính cách ấm áp, luôn chân thành yêu thương, quan tâm, tôn trọng và nhường nhịn cô. Đặc biệt, nữ siêu mẫu còn hài hước tiết lộ ông xã rất yêu thích chiều cao nổi bật của cô và luôn thấy cô đáng yêu.

- Ảnh 8.

Theo Kim Ja Yeon, điều khiến cô trân trọng nhất không phải những thành tựu sự nghiệp hay địa vị xã hội của chồng, mà chính là tính cách ấm áp, luôn chân thành yêu thương, quan tâm, tôn trọng và nhường nhịn cô. Ảnh: Instagram.

Nguồn: My Daily


Tags

Samsung Electronics

siêu mẫu

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