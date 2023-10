Cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố liên quan dự án Mường Thanh Viễn Triều

Tại cuộc họp báo quý 3/2023 vào sáng 12-10 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, đại diện Công an tỉnh đã thông báo về việc đơn vị này ra quyết định khởi tố 9 bị can về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Vụ án này xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS (nay là Mường Thanh Viễn Triều , địa chỉ: khu Bãi Dương, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty CP đầu tư Viễn Triều Nha Trang (sau này sáp nhập với Công ty CP Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư.

Dự án khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS, nay là Mường Thanh Viễn Triều

9 bị can bị khởi tố gồm các ông: Nguyễn Chiến Thắng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Đào Công Thiên - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Võ Tấn Thái - cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Ngọc Tâm - cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, Vũ Xuân Thiềng - cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Trần Quang Bửu - cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nguyễn Văn Nhựt - cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trần Sỹ Quân - cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và Lê Huy Toàn - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bị xét xử tại một vụ án khác

Ông Đào Công Thiên, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Trước đó, ngày 6-1-2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", quy định tại khoản 3 Điều 229 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS, nay là Mường Thanh Viễn Triều.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hoạt động cấp phép đầu tư dự án Khu phức hợp Thiên Triều (dự án khách sạn và căn hộ cao cấp OCEANUS) được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chủ đầu tư dự án nhưng không thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư năm 2005.

Đối với công tác giao đất, cho thuê đất, việc UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định 2963 ngày 21-10-2015 (thay thế Quyết định 2744 ngày 1-10-2015) về việc thu hồi 22.340 m2 đất tại khu Bãi Dương cho chủ đầu tư sử dụng, cho Công ty CP đầu tư Viễn Triều Nha Trang thuê 22.340 m2 đất để thực hiện dự án OCEANUS, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã vi phạm Điều 118 và Điều 169 Luật Đất đai năm 2013.