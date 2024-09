Trong vụ án xảy ra tại Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc bị can Nguyễn Đức Thái, cựu chủ tịch HĐTV doanh nghiệp này, đã nhận hối lộ gần 25 tỉ đồng từ Tô Mỹ Ngọc, cựu chủ tịch HĐQT Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát. Trong đó, cựu chủ tịch NXB Giáo dục nhận hối lộ của Tô Mỹ Ngọc 20 tỉ đồng và Nguyễn Trí Minh 5 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Đức Thái. Ảnh: V.A.

Theo kết luận điều tra, lời khai của bị can Nguyễn Đức Thái thể hiện hàng năm, Tô Mỹ Ngọc đều đến gặp, đặt vấn đề và được cựu chủ tịch NXB Giáo dục đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho các công ty của Ngọc được trúng các gói thầu, gói mua sắm, cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục.

Theo đó, lần đầu tiền vào khoảng tháng 5 và 6-2017, Ngọc đến phòng làm việc của bị can Thái tại trụ sở NXB Giáo dục để trình bày, đề nghị giúp đỡ và hứa hẹn sẽ "không quên ơn của Thái". Sau khi Công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng 3 gói thầu năm 2017, sáng 14-12-2017, Ngọc được ông Thái hẹn gặp tại phòng làm việc. Tại đây, Ngọc để túi tiền ở sàn nhà, cạnh bàn uống nước.

Khi đưa Ngọc nói: "Em có chút quà biếu cảm ơn anh đã giúp công ty trúng thầu, sang năm công ty nhờ anh giúp đỡ", bị can Thái đáp lại: "Anh cảm ơn". Ngọc ra về, để lại túi tiền bên trong đựng 6 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng, tổng 3 tỉ đồng được bọc kín bằng giấy bản to. Kiểm tra xong, bị can Thái cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc.

Lần thứ 2 vào cuối năm 2018, đầu năm 2019, cũng tại phòng làm việc của cựu chủ tịch NXB Giáo dục, Ngọc thăm hỏi, cảm ơn Nguyễn Đức Thái đã tạo điều kiện giúp Phùng Vĩnh Hưng được dự thầu và trúng thầu. Trước khi ra về, Ngọc trình bày "mong các anh giúp đỡ, công ty sẽ đồng hành với NXB Giáo dục trong việc cung cấp giấy", rồi để lại túi tiền đựng 4 tỉ đồng. Sau đó, bị can Thái lại cất tiền vào két sắt sau bàn làm việc. 3 lần tiếp theo vào các dịp cuối năm 2019, 2020, 2021, Ngọc cũng biếu ông Thái 4 tỉ đồng/lần.

Cùng kịch bản nêu trên, vào dịp Tết Nguyên đán từ năm 2018 đến 2022, Ngọc đều "cảm ơn" cựu chủ tịch NXB Giáo dục 200 triệu đồng, với tổng số tiền 1 tỉ đồng".

Kết luận điều tra thể hiện lời khai của Thái: "Khi vào phòng làm việc của Thái, Ngọc đi một mình và đem theo một gói quà Tết. Thái tiếp Ngọc tại bàn uống nước trong phòng làm việc của Thái. Ngọc ngồi ở ghế đầu tiên. Sau khi nói chuyện xã giao, Ngọc lấy phong bì trong túi xách đưa cho Thái và nói: "Em có chút quà tết biếu anh". Thái nói: "Cảm ơn em". Khi Ngọc về, Thái kiểm tra thấy trong phong bì có 200 triệu đồng, gồm 4 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng". Tổng cộng, cựu chủ tịch NXB Giáo dục đã nhận hối lộ 20 tỉ đồng từ Tô Mỹ Ngọc.

Còn đối với Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty TNHH Giấy Minh Cường Phát, theo kết luận điều ra, năm 2017, bị can và trợ lý ra Hà Nội gặp bị can Nguyễn Đức Thái, giới thiệu Công ty Minh Cường Phát là công ty cung cấp các loại giấy cho NXB Giáo dục trước đây. Tại cuộc gặp bị can Minh đề nghị tiếp tục được cung cấp giấy và được ông Thái đồng ý.

Sau khi được đưa vào danh sách và trúng thầu, tháng 9-2017, bị can Minh và trợ lý tiếp tục ra Hà Nội, rút 400 triệu đồng, mua một hộp bánh, một chai rượu để trong túi giấy màu trắng rồi đến trụ sở NXB Giáo dục. Khi đến nơi, Nguyễn Trí Minh lên phòng làm việc của Thái, ngồi ghế đầu tiên và đưa túi quà cảm ơn.

Cũng năm 2017, trúng thêm một gói thầu Nguyễn Trí Minh và trợ lý lại bay ra Hà Nội, rút 2,5 tỉ đồng, mua hộp bánh, chai rượu và để vào túi xách đến cám ơn cựu chủ tịch NXB Giáo dục. Những năm sau đó, từ 2018-2020, cứ khi trúng thầu, bị can Minh lại ra Hà Nội đến phòng làm việc của ông Thái, ngồi đúng chiếc ghế đầu tiên và đưa túi quà cảm ơn ông Thái. Số tiền cảm ơn có 1 lần là 1 tỉ đồng, 2 lần còn lại mỗi lần 500 triệu đồng.

Trong quá trình "giúp đỡ" các doanh nghiệp thân thiết, khi cấp dưới trình danh sách ngắn các nhà cung cấp được gửi hồ sơ yêu cầu, bị can Nguyễn Đức Thái thấy có tên các công ty của bị can Tô Mỹ Ngọc, Nguyễn Trí Minh thì mới đồng ý phê duyệt danh sách.

Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Nguyễn Trí Minh đã đưa hối lộ 4,9 tỉ đồng để được Nguyễn Đức Thái tạo điều kiện trúng, thực hiện 5 gói thầu, tổng trị giá 209 tỉ đồng.