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Cựu chỉ huy NATO lý giải về đề xuất khối cho ông Trump ‘thời gian tạm lắng’

Hoàng Vân
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Cựu chỉ huy NATO James Stavridis mới đây đã đề xuất khối này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu chỉ huy NATO James Stavridis.

Ông James Stavridis - cựu Đô đốc Hải quân Mỹ và Tư lệnh Tối cao NATO (2009-2013), đã nêu ra ý tưởng cho Tổng thống Donald Trump "thời gian tạm lắng" đến hết nhiệm kỳ ngay sau khi hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc.

Sự kiện này mang lại kết quả trái chiều.

Ông Trump một lần nữa chỉ trích các thành viên khối vì sự miễn cưỡng tham gia vào cuộc tấn công của Mỹ và Israel chống Iran, nhắc lại mong muốn chiếm Greenland từ Đan Mạch, đồng thời lên án NATO vì "chưa bao giờ sát cánh cùng chúng ta".

Tuy nhiên, vào cuối hội nghị thượng đỉnh, nhà lãnh đạo Mỹ dường như đã dịu giọng hơn, ca ngợi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte là một "người đoàn kết".

“Mối quan hệ cơ bản giữa Mỹ và NATO đang xấu đi, khó có thể cải thiện trong thời gian ngắn”, cựu chỉ huy NATO nhận định.

Ông Stavridis kêu gọi khối này giảm tần suất các cuộc họp và không nên tổ chức thêm hội nghị thượng đỉnh nào trong vòng hai năm tới để tránh làm phật lòng Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng “công việc thường nhật của các ủy ban” cũng có thể “dễ dàng” tạm dừng.

“Đôi khi, khi một cặp vợ chồng đang trải qua một mối quan hệ sóng gió, giải pháp không phải là chia tay hoàn toàn. Thay vào đó, việc tạm thời "nghỉ ngơi" có thể giúp họ tránh được những lời lẽ giận dữ qua lại.

Các đồng minh NATO nên suy nghĩ theo hướng đó nếu họ muốn duy trì hiệp ước 77 năm tuổi này”, ông Stavridis viết.

Cựu Đô đốc Hải quân Mỹ đề xuất các thành viên của khối nên sử dụng thời gian này cho những nỗ lực khác, cụ thể là tiếp tục tăng chi tiêu quân sự.

Các thành viên châu Âu của NATO cũng nên “tiếp tục phát triển một nền tảng công nghiệp quốc phòng đáng tin cậy”, để có thể tự sản xuất phần lớn trang thiết bị nhằm “tạo ra sự cân bằng quân sự giữa hai bên bờ Đại Tây Dương”.

Vị chỉ huy về hưu đề xuất các thành viên châu Âu trong khối cũng có thể thực hiện một số bước để làm hài lòng Mỹ, cụ thể là cử một phái bộ đến Vịnh Ba Tư để rà phá bom mìn và hộ tống tàu thương mại.

"Do thiếu sự thống nhất về vấn đề này, phái bộ có thể được thành lập bởi các thành viên riêng lẻ sẵn lòng chứ không phải toàn bộ khối", ông Stavridis lưu ý.

Theo RT
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