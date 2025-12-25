Cựu chỉ huy lực lượng 'Hổ' Syria thiệt mạng tại Lebanon

Ghassan Naasan al-Sakhni (trái) cùng Thiếu tướng Suheil al-Hassan.

Thi thể của Ghassan Naasan al-Sakhni được lực lượng an ninh Lebanon tìm thấy tại quận Keserwan thuộc tỉnh Keserwan-Jbeil ở miền trung nước này.

Al-Sakhni từng chỉ huy Nhóm Termah, một đơn vị xung kích thuộc Sư đoàn Lực lượng Đặc nhiệm số 25, thường được biết đến với tên gọi "Lực lượng Hổ".

Ông rất thân thiết với người sáng lập kiêm chỉ huy sư đoàn, Thiếu tướng Suheil al-Hassan, sĩ quan nổi bật nhất trong thời kỳ ông Bashar al-Assad làm tổng thống.

Vào thời kỳ đỉnh cao, nhóm Termah có khoảng 2.000 chiến binh.

Giống như al-Sakhni, hầu hết các chiến binh của đơn vị này đều đến từ thị trấn Qomhane theo đạo Hồi Sunni ở vùng nông thôn thuộc tỉnh Hama, miền trung Syria.

Liên minh giữa thị trấn này và tướng al-Hassan, một thành viên của cộng đồng thiểu số Alawite, là yếu tố then chốt cho sự thành công của Lực lượng Hổ trong những năm đầu.

Sau sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Assad vào cuối năm ngoái, nhiều nhân vật ủng hộ cựu tổng thống như al-Sakhni đã tìm nơi tị nạn ở Lebanon.

Giới chức Lebanon nhanh chóng mở cuộc điều tra để xác định xem vụ giết hại al-Sakhni là hoàn toàn mang tính chất tội phạm hay có động cơ chính trị.

Ngày 23/12, một ngày sau khi vụ ám sát được báo cáo, quân đội Lebanon cho biết, một nghi phạm, một công dân Syria, đã bị bắt giữ.

Trong một thông báo, người ta cho biết, nghi phạm đã dụ al-Sakhni đến vùng ngoại ô thị trấn Kfar Yassine ở Keserwan vào ngày 22/12. Hắn đã bắn chết ông vì một “tranh chấp tài chính” và bỏ trốn khỏi hiện trường. Hắn đã bị bắt giữ tại thị trấn biên giới Tal Bire thuộc tỉnh Akkar phía bắc.

Ngày 24/12, nhà báo người Syria Wahid Yazbk đã cung cấp thêm chi tiết về vụ ám sát, thậm chí còn xác định nghi phạm là một bác sĩ tên Wadih Dagher đến từ tỉnh Latakia ven biển của Syria.

Theo nhà báo, vị bác sĩ Dagher ban đầu dự định bắt cóc al-Sakhni cùng với một nhóm đồng phạm khác. Tuy nhiên, người đàn ông này đã chống cự và bị bắn chết.