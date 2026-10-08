HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cựu CEO Google: Nga đang phát triển các công nghệ chiến tranh tương lai với tốc độ chưa từng có

Bạch Dương
|

"Nga đã loại bỏ lợi thế công nghệ của Ukraine trong chiến tranh UAV và hiện đang cải tiến hệ thống của riêng mình với tốc độ tương đương".

- Ảnh 1.

Nhận xét trên được cựu CEO của Google - ông Eric Schmidt, người hiện đang phát triển máy bay không người lái khẳng định.

Theo vị CEO, Nga đã tạo lập những công nghệ chiến tranh tương lai với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Trước đây chúng ta vẫn cho rằng Ukraine luôn tạo ra những điều mới mẻ, trong khi Nga thì rộng lớn và chậm phát triển. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Hiện Nga đang phát triển với tốc độ tương đương Ukraine, nhưng lại sở hữu nguồn lực vượt trội hơn hẳn", Tạp chí The Economist của Anh đã trích dẫn lời ông Schmidt.

Để củng cố quan điểm của mình, ông Schmidt chỉ ra thực tế là ban đầu Nga dự kiến trang bị động cơ phản lực cho khoảng 10% máy bay không người lái Geran-5, nhưng hiện nay con số này đã vượt quá một nửa. Trong khi đó, Ukraine vẫn chưa có sản phẩm tương đương.

Theo ông Schmidt, phương Tây có thông tin về kế hoạch của Nga sử dụng tới 80.000 máy bay phản lực Geran tấn công Kiev và các thành phố khác vào cuối tháng 12 năm nay, đồng thời gọi đây là một "vấn đề nghiêm trọng".

- Ảnh 2.

Cựu CEO của Google ngạc nhiên trước tốc độ phát triển công nghệ của Nga.

Hơn nữa như cựu Giám đốc điều hành của Google lưu ý, Nga đã tạo ra một mạng lưới liên kết sử dụng các linh kiện của Trung Quốc: Một số máy bay không người lái có thể hoạt động như trạm chuyển tiếp cho những UAV khác, truyền tải hình ảnh độ phân giải cao của mục tiêu.

Ông Schmidt cũng dự đoán mạng lưới vệ tinh Rassvet của Nga, đạt tính năng tương tự như Starlink sẽ xuất hiện trong khoảng một năm nữa. Sau khi được đưa vào hoạt động, việc chặn các kênh liên lạc như vậy sẽ gần như bất khả thi.

Bên cạnh đó, ông Schmidt cũng trích dẫn nghiên cứu dựa trên các bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ, cho thấy Nga đã và đang sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc trong một số quyết định quân sự.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý bản thân không biết các công nghệ như vậy được sử dụng rộng rãi như thế nào trong thực tế.

"Nga và Ukraine hiện đang phát triển công nghệ cho các cuộc chiến tranh trong tương lai, và tốc độ đổi mới đã trở nên nhanh hơn bất cứ điều gì tôi từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ làm việc trong ngành công nghệ", cựu Giám đốc điều hành của Google kết luận.

Theo The Economist
Tags

Schmidt

Google

máy bay không người lái

Geran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

Loạt xe 7 chỗ giảm giá sâu: Honda BR-V, Xpander và nhiều mẫu cùng hưởng ưu đãi

01:44
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại