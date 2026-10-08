Cựu CEO Google: Nga đang phát triển các công nghệ chiến tranh tương lai với tốc độ chưa từng có

"Nga đã loại bỏ lợi thế công nghệ của Ukraine trong chiến tranh UAV và hiện đang cải tiến hệ thống của riêng mình với tốc độ tương đương".

Nhận xét trên được cựu CEO của Google - ông Eric Schmidt, người hiện đang phát triển máy bay không người lái khẳng định.

Theo vị CEO, Nga đã tạo lập những công nghệ chiến tranh tương lai với tốc độ đáng kinh ngạc.

"Trước đây chúng ta vẫn cho rằng Ukraine luôn tạo ra những điều mới mẻ, trong khi Nga thì rộng lớn và chậm phát triển. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Hiện Nga đang phát triển với tốc độ tương đương Ukraine, nhưng lại sở hữu nguồn lực vượt trội hơn hẳn", Tạp chí The Economist của Anh đã trích dẫn lời ông Schmidt.

Để củng cố quan điểm của mình, ông Schmidt chỉ ra thực tế là ban đầu Nga dự kiến trang bị động cơ phản lực cho khoảng 10% máy bay không người lái Geran-5, nhưng hiện nay con số này đã vượt quá một nửa. Trong khi đó, Ukraine vẫn chưa có sản phẩm tương đương.

Theo ông Schmidt, phương Tây có thông tin về kế hoạch của Nga sử dụng tới 80.000 máy bay phản lực Geran tấn công Kiev và các thành phố khác vào cuối tháng 12 năm nay, đồng thời gọi đây là một "vấn đề nghiêm trọng".

Cựu CEO của Google ngạc nhiên trước tốc độ phát triển công nghệ của Nga.

Hơn nữa như cựu Giám đốc điều hành của Google lưu ý, Nga đã tạo ra một mạng lưới liên kết sử dụng các linh kiện của Trung Quốc: Một số máy bay không người lái có thể hoạt động như trạm chuyển tiếp cho những UAV khác, truyền tải hình ảnh độ phân giải cao của mục tiêu.

Ông Schmidt cũng dự đoán mạng lưới vệ tinh Rassvet của Nga, đạt tính năng tương tự như Starlink sẽ xuất hiện trong khoảng một năm nữa. Sau khi được đưa vào hoạt động, việc chặn các kênh liên lạc như vậy sẽ gần như bất khả thi.

Bên cạnh đó, ông Schmidt cũng trích dẫn nghiên cứu dựa trên các bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ, cho thấy Nga đã và đang sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc trong một số quyết định quân sự.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý bản thân không biết các công nghệ như vậy được sử dụng rộng rãi như thế nào trong thực tế.

"Nga và Ukraine hiện đang phát triển công nghệ cho các cuộc chiến tranh trong tương lai, và tốc độ đổi mới đã trở nên nhanh hơn bất cứ điều gì tôi từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ làm việc trong ngành công nghệ", cựu Giám đốc điều hành của Google kết luận.