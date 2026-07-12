Cựu cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương tham gia ‘tiệc’ ma túy ngoài biển cùng 'bệnh nhân'

TPO - Biết cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương đi nghỉ mát ở Sầm Sơn, bị can Nguyễn Thị Mai Anh lập tức bố trí cho gia đình, người giúp việc và đàn em đi cùng. Tại bãi biển, cả nhóm mở tiệc ăn uống và sử dụng trái phép chất ma túy.

'Bệnh nhân' đưa gia đình và đàn em đi nghỉ dưỡng cùng cán bộ bệnh viện

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành kết luận, làm rõ hành vi của 57 bị can phạm tội trong vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương , Trung tâm pháp y tâm thần Miền núi phía Bắc.

Nội dung kết luận xác định, bị can Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979) cùng người chồng Lê Văn Đông (SN 1978) là chủ mưu, cầm đầu. Để "thao túng" được cả Viện pháp y, Mai Anh chi hối lộ theo hai hình thức "đưa trực tiếp tiền mặt" hoặc "chi trả kinh phí du lịch, nghỉ dưỡng" cho cán bộ.

Trong chuyến đi nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, Cơ quan điều tra xác định bị can Trần Quốc An (SN 1984, cựu điều dưỡng Viện pháp y tâm thần Trung ương) có hành vi sử dụng cần sa. Khám xét chỗ ở của An, cảnh sát thu giữ 1,403 gam Ketamin. Do đó, An có dấu hiệu phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Bị can Ngô Việt Dũng (SN 1995, đàn em thân thiết của vợ chồng Mai Anh) cũng bị quy kết phạm các tội danh liên quan đến ma túy.

Các bị can trong vụ án.

Cụ thể, cuối tháng 5/2025, Khoa điều trị bắt buộc nam, Viện pháp y tâm thần Trung ương lên kế hoạch tổ chức cho cán bộ, nhân viên và gia đình đi nghỉ mát ở biển Sầm Sơn. Biết việc này, Nguyễn Thị Mai Anh cũng bố trí cho gia đình, người giúp việc và đàn em của mình cùng đi.

Trước chuyến đi vài ngày, bị can Lê Văn Đông trốn Viện về quận Cầu Giấy cũ và khu đường Bưởi (Hà Nội) mua ma túy của đối tượng tên Nam (chưa rõ nhân thân) để mang vào Sầm Sơn, sử dụng. Ma túy được Đông đem về nhà số 30 ngõ 32 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, cất giấu.

Đến ngày 6/6/2025, Đông lúc này ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An) gọi điện cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền (giúp việc) bảo liên hệ với đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1992, phường Cầu Giấy) lấy cho Đông “5 gói màu cam, 1 túi zip bột trắng, chục viên nén màu đen và ít một cỏ". Cơ quan điều tra xác định, bà Hiền nhận thức được Đông đang chỉ đạo lấy ma túy. Sau khi lấy được "hàng", bà Hiền cùng nữ giúp việc khác tên Thu bỏ vào một túi đựng đồ.

Ngoài ra, Đông cũng nhắn tin zalo bảo bị can Ngô Việt Dũng lấy tai nghe, 1 bản DJ (bản chỉnh âm thanh); 1 bàn DJ; 5 loa và một số dây nối âm thanh, mang vào Sầm Sơn.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Đức Đạt (đàn em của Đông và Mai Anh) lái xe ô tô nhãn hiệu KIA Carnival, đến chở hai nữ giúp việc Hiền, Thu và hai con trai của Mai Anh, mang theo vali có chứa ma túy đi Sầm Sơn. Còn Ngô Việt Dũng điều khiển một ô tô khác di chuyển theo sau, chở loa và thiết bị âm thanh.

Vợ chồng điều dưỡng viên cùng 'dự tiệc' ma túy

Tại khách sạn L. T3 (Sầm Sơn) hai nữ giúp cùng hai đàn em của Mai Anh được bố trí ở 3 phòng. Vợ chồng Mai Anh và Đông ở một phòng riêng tầng thấp hơn, để Đông tiện sử dụng ma túy.

Chiều hôm sau 7/6/2025, bị can Lê Văn Đông mang theo chiếc túi màu đen có thuốc lá, USB lưu trữ nhạc DJ, 1 hộp kim loại màu nâu chứa ma túy nước vui, 1 túi nilon ma túy đá, ra bãi biển Hubway uống bia, nghe nhạc và sử dụng ma túy.

Do nhạc không hay, Đông chi thêm 3 triệu đồng thuê thêm loa, âm ly. Cùng lúc này, thấy bị can Trần Quốc An ngồi cùng vợ là Cao Thị Bích Hằng ở bãi biển, bị can Ngô Việt Dũng nhờ An bê bản DJ ra bàn cho Đông.

Tang vật cảnh sát thu giữ tại nơi ở của Nguyễn Thị Mai Anh, Lê Văn Đông.

Khoảng 21h, Lê Văn Đông gọi điện thoại rủ Trần Quốc An, Cao Thị Bích Hằng cùng ra bãi biển ăn uống, nghe nhạc. Khi An đến nơi, Đông đưa cho vợ chồng cựu điều dưỡng này mỗi người một chén nước có pha ma túy (nước vui) để uống.

Gần khuya mọi người về hết, chỉ còn Đông ngồi trên bàn DJ chơi nhạc; Nguyễn Thị Mai Anh và Hằng ngồi ở ghế tựa; Ngô Việt Dũng, Trần Quốc An ngồi một bàn. Lúc này, Đông ra cùng An tiếp tục hút cần sa.

Đến khoảng 23h00, khi các đối tượng đang say mê sử dụng ma túy thì tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, tạm giữ toàn bộ đồ vật liên quan đưa về trụ sở làm việc.