Cựu cán bộ biên phòng giả danh công an để lừa đảo chạy án

Ngày 15/5, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt đối tượng Nguyễn Kiên Trung (SN 1985, trú tại khối 7, phường Bến Thủy, TP.Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "chạy án".



Công an thông tin, tháng 5/2020 chị Hoàng Thị G. (SN 1993, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đến Công an TP.Vinh để tố cáo về việc bị 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn "chạy án". Số tiền nạn nhân bị đối tượng chiếm đoạt là hơn 200 triệu đồng.

Chị G. trình bày, đầu tháng 3/2020, qua mạng xã hội Zalo, Trung làm quen với chị G. Qua các cuộc trò chuyện, Trung biết chị G. có anh ruột đang bị Công an TP.Vinh khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Kiên Trung tại cơ quan công an.

Trung "nổ" với chị G. mình là cán bộ công an, có nhiều mối quan hệ và có thể chạy chọt để cho anh trai của G. tại ngoại và giảm án.

Tin tưởng Trung, chị G. đã nhiều lần đưa tiền trực tiếp và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng cho Trung với tổng số tiền là 229 triệu đồng.

Đến đầu tháng 5/2020, thấy anh trai vẫn chưa được tại ngoại, chị G nghi mình bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an TP.Vinh. Nhận được đơn trình báo, Công an TP.Vinh đã điều tra làm rõ vụ việc.

Sáng 14/5, công an xác định Trung tiếp tục hẹn gặp chị G. tại 1 quán cafe để yêu cầu đưa thêm tiền nên công an đã mật phục theo dõi. Khoảng 7h cùng ngày, Trung đang nhận 25 triệu đồng từ chị G thì bị Công an TP.Vinh ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền 25 triệu đồng, 1 điện thoại và 1 ô tô.

Tại cơ quan điều tra, Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận tổng số tiền đã chiếm đoạt của chị G. là 254 triệu đồng. Số tiền này đã được Trung trả nợ và tiêu xài.

Được biết, Nguyễn Kiên Trung từng là cán bộ Bộ đội biên phòng của một tỉnh Bắc Miền Trung nhưng đã bị cho ra quân vì nợ nần nhiều.

Hiện, Công an TP.Vinh đang tạm giữ hình sự Nguyễn Kiên Trung để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.