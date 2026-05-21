Sáng 21/5, phiên toà xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang tranh tụng.

Đại diện VKS công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà.

Theo đại diện VKS, để quản lý triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã quyết định, ký quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt cho Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án.

Với vai trò Bộ trưởng Y tế, bị cáo Tiến có nhiệm vụ ký quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Trong vụ án này, bị cáo Tiến tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm là đã thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình lựa chọn, cho phép Ban được thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập dự án.

Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo Tiến không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỷ đồng và nộp 17 tỷ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án.

"Bị cáo là người tích cực nhất, nộp số tiền khắc phục nhiều nhất so với các bị cáo trong vụ án. Quá trình điều tra tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án", VKS nhận định.

Bị cáo Tiến còn được tặng nhiều Huân chương, Bằng khen. Bản thân bị cáo có nhiều tâm huyết đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Y tế, đặc biệt trong quá trình vận động hiến mô tạng.

Đảng bộ Vận động Hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam có đơn xin giảm nhẹ; gia đình bị cáo có công với cách mạng... Bị cáo được Bộ Y tế có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, ghi nhận những đóng góp, thành tích, bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự.

Ngoài mức án, VKS đề nghị TAND Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm bồi thường 394 tỷ đồng; bị cáo Tiến bồi thường 108 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, từ việc lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu , ký kết, thực hiện hợp đồng không tuân thủ các quy định của pháp luật của các bị cáo dẫn đến 2 dự án trên dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ, mục tiêu đề ra mặc dù đã được giải ngân trên 50% tổng vốn đầu tư, gây hậu quả lãng phí tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 733,5 tỷ đồng.

Cùng với sai phạm trong thuê đơn vị thiết kế, hậu quả chung của vụ án bị thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng.