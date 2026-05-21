HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù

Minh Tuệ
|

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sáng 21/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đề nghị mức án với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án liên quan sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị tuyên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) từ 12-13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và 20 năm về tội Nhận hối lộ , tổng mức án đề nghị là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án trọng điểm thuộc Bộ Y tế) 8-9 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và 15-16 năm tù về tội Nhận hối lộ , tổng mức án đề nghị là 23-25 năm tù.

Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế) từ 30-36 tháng tù.

Những bị can bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí , gồm:

Trần Văn Sinh (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế) từ 4-5 năm tù.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù về Vi phạm quản lý tài sản Nhà nước - Ảnh 1.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà.

Đào Xuân Sinh (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT) từ 3-4 năm tù.

Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị) từ 4 - 5 năm tù.

Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) 30 - 36 tháng tù.

Hoàng Xuân Hiệp (Phó Viện trưởng Viện kinh tế xây dựng) từ 30-36 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) từ 8 - 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm bán hàng, khởi tố ông chủ Nguyễn Trần Việt Hoàng SN 1993
Tags

Nguyễn Thị Kim Tiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại