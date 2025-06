Ngày 3-6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc xảy ra tại TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, liên quan đến Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội (King Club, ở tầng 1, khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) thuộc Công ty TNHH dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng.

Lực lượng chức năng kiểm tra câu lạc bộ đánh bạc. Ảnh: X.M.

Theo đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 141 bị can về 2 tội danh trên, trong đó có 5 người bị đề nghị truy tố tội Tổ chức đánh bạc. Trong 136 bị can bị điều tra tội Đánh bạc, có cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) Ngô Ngọc Đức và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng.

Bộ Công an cũng đang truy nã bị can Kim In Sung (67 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty HSDVNCO.,LTD, về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc diễn ra trong thời gian dài, nhiều tình tiết phức tạp; có sự móc nối giữa các đối tượng người Việt Nam với các đối tượng người nước ngoài. Do đó, việc điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club có nhiều thành phần khác nhau, trong đó có cả cán bộ, công chức Nhà nước, doanh nhân, với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn... hành vi của các bị can gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, cần phải truy tố, xét xử nghiêm trước pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định, việc King Club cho người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng, được thua bằng tiền là trái phép. Các đối tượng tổ chức đánh bạc bị cáo buộc nhận thức rõ pháp luật Việt Nam nghiêm cấm người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, tại King Club. Tuy nhiên, vì động cơ vụ lợi, các bị can vẫn nhiều lần tổ chức cho 136 "con bạc" người Việt Nam vào đánh bạc trái phép, bằng hình thức chơi như Slot, Roulette, Baccarat... được thua bằng tiền.

Theo dữ liệu điện tử còn lưu trữ trên hệ thống từ ngày 4-2-2024 đến ngày 22-4-2024, tổng số tiền đánh bạc là hơn 111 triệu USD, tương đương hơn 2.680 tỉ đồng. Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính hơn 9,4 triệu USD, tương đương hơn 228 tỉ đồng.

Đối với các bị can đánh bạc, Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc họ thông qua người quen, bạn bè giới thiệu hoặc trực tiếp liên hệ với King Club để được mở thẻ thành viên; cho phép vào chơi trò chơi điện tử có thưởng được thua bằng tiền tại King Club.