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Cứu 4 người khỏi đám cháy cửa hàng thời trang ở Hà Nội

Minh Quang
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Cửa hàng thời trang trên phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội) bốc cháy, 4 người mắc kẹt bên trong được cảnh sát giải cứu an toàn.

Khoảng 19h ngày 14/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại cửa hàng thời trang số 104B Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa.

Ngay sau đó, 6 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cùng ca trực Trung tâm cũng xuất 2 xe chỉ huy chữa cháy và 1 xe tải chở phương tiện tới hiện trường dập lửa.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy cao 3 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 45m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát tại tầng 1, nơi kinh doanh thời trang, trong khi 4 người mắc kẹt tại các tầng phía trên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận tầng 3, xác định vị trí 4 người mắc kẹt, trấn an và hướng dẫn họ di chuyển lên khu vực thông thoáng tại tầng tum. Đồng thời, các chiến sĩ triển khai thoát khói, tiếp cận điểm cháy để ngăn lửa lan lên các tầng phía trên.

Công an phường Đống Đa cùng lực lượng quân sự, dân phòng và an ninh trật tự cơ sở được huy động hỗ trợ công tác chữa cháy, cứu nạn.

Đến 20h36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không lan sang các tầng phía trên và các hộ dân lân cận. Bốn người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

- Ảnh 2.

4 người mắc kẹt được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa ra ngoài an toàn.

Đây là vụ cháy thứ hai tại Hà Nội trong ngày 14/8 có người mắc kẹt được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu.

Chiều cùng ngày, hoả hoạn cũng xảy ra tại căn nhà 5 tầng, 1 tum ở ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Khi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, đám cháy đã được người dân và lực lượng tại chỗ khống chế. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện một phụ nữ 55 tuổi mắc kẹt tại tầng 5 và nhanh chóng đưa người này ra ngoài an toàn.

Đám cháy tại Ngọc Hà chỉ xảy ra trên diện tích khoảng 0,5m² ở phòng ngủ tầng 4, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập quạt điện.

Tags

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