Cứu 4 du khách bị sóng biển cuốn trôi

Đức Nghĩa |

Nhóm du khách gồm 3 người lớn và một trẻ em đang tắm ở khu vực gần bờ thì bị sóng biển cuốn trôi ra xa.

Chiều 1-5, UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu sống 4 du khách bị sóng biển cuốn trôi.

Cứu 4 du khách bị sóng biển cuốn trôi tại Cửa Tùng , Quảng Trị - Ảnh 1.

Ba du khách được đưa vào bờ an toàn. Ảnh: Cửa Tùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, nhóm du khách đến từ TP Hà Nội (gồm 3 người lớn, 1 trẻ em) đang tắm tại bãi tắm Cửa Tùng, xã Cửa Tùng thì bất ngờ bị dòng nước xoáy cuốn ra xa khoảng 30-40 m.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ, tiếp cận các nạn nhân.

Sau khoảng 40 phút, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, đưa 4 du khách vào bờ. Một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu, hồi sức kịp thời.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, chính quyền địa phương sẽ biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ. Đồng thời, khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển nhằm tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển

Chiều 1-5, Công an xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng và người dân triển khai tìm kiếm một du khách bị mất tích khi đi tắm biển.

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, anh H.H.N. (SN 1980, ngụ TP Hà Nội) cùng 2 con nhỏ xuống tắm tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng. Khoảng nửa tiếng sau, một trong 2 người con của anh N. bị sóng cuốn xa bờ.

Phát hiện sự việc, anh N. đã bơi ra cứu và đẩy người con vào bờ. Tuy nhiên, anh N. bị sóng cuốn mất tích ngay sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Đến 16 giờ cùng ngày, anh H.H.N. vẫn chưa được tìm thấy.


Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
