Cúp châu Á: Báo Trung Quốc sốc nặng khi đội nhà bị loại bởi đại diện Việt Nam

Sớm có bàn dẫn trước và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn, nhưng cuối cùng CLB Beijing Guoan lại để thua 1-2 trước CLB CAHN trong trận đấu thuộc lượt trận thứ năm vòng bảng Cúp C2 châu Á (AFC Champions League Two) 2025/26. Thất bại này khiến đại diện Trung Quốc chính thức bị loại khỏi giải đấu.

Trang Sina (Trung Quốc) sửng sốt trước kết cục cay đắng dành cho CLB Beijing Guoan: “Beijing Guoan bị loại sớm! Phải nhận thất bại vào phút chót, trận thua đầu tiên trước một đội bóng Việt Nam, kéo dài chuỗi trận không thắng trên sân khách tại các giải châu Á lên 5 năm”.

CLB CAHN giành quyền lọt vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á sau khi đánh bại Beijing Guoan

Sina bình luận chi tiết hơn về trận đấu: “Lin Liangming đã ghi một bàn thắng may mắn, nhưng Beijing Guoan đã để thua 1-2 trước CLB CAHN trên sân khách, qua đó không thể giành quyền vào vòng 1/8 Cúp C2 châu Á.

Trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên Beijing Guoan chạm trán một đội bóng Việt Nam trên sân khách sau 17 năm. Lần gần nhất là vào mùa giải 2008, khi họ đánh bại Nam Định với tỉ số 3-1 trên sân khách.

Chuỗi ngày u ám ở các giải châu Á đang kéo dài với Beijing Guoan. Họ có lần đầu tiên để thua một đội bóng Việt Nam sau khi thắng 2 và hòa 1 ở 3 trận trước đó. Trong khi đó, chuỗi trận không thắng trên sân khách của Beijing Guoan tại giải châu Á kéo dài năm 2020 tới nay vẫn chưa kết thúc”.

Beijing Guoan bị loại sởm ở Cúp C2 châu Á dù vòng bảng vẫn còn 1 lượt trận nữa

Bài viết trên trang Baidu (Trung Quốc) đưa ra sự so sánh đối lập: “Từ vị trí thường xuyên tại Cúp C1 châu Á đến bị loại ở vòng bảng Cúp C2, màn trình diễn của Beijing Guoan đã chỉ ra hạn chế của giải VĐQG Trung Quốc.

Nhìn vẻ mặt bất lực của thủ môn Zhang Jianzhi, có thể thấy cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này không muốn chấp nhận thất bại của đội nhà đến mức nào. Anh vừa cản phá thành công một quả phạt đền và có nhiều pha cứu thua quan trọng khác, vậy mà cuối cùng chỉ biết bất lực nhìn đội nhà bị CLB Việt Nam đánh bại.

Thông số trận đấu cho thấy nguyên nhân sâu xa dẫn đến thất bại của Beijing Guoan. Beijing Guoan chỉ kiểm soát bóng 40% trong suốt trận đấu, và 71 pha tấn công nguy hiểm của họ ít hơn nhiều so với con số 126 của đối thủ. Mặc dù nhỉnh hơn về số cú sút, nhưng điểm yếu về khâu dứt điểm của Guoan trước khung thành là rất rõ ràng.

Việc Beijing Guoan bị loại không phải là trường hợp cá biệt. Trong 4 trận đấu thuộc giải châu Á vừa kết thúc, 4 đội bóng đến từ Trung Quốc - Shanghai Port, Shanghai Shenhua, Chengdu Rongcheng và Beijing Guoan - đã có 1 trận hòa và 3 trận thua. Thất bại tập thể này phản ánh sự suy giảm chung về tính cạnh tranh của bóng đá Trung Quốc tại các giải đấu châu Á.

Sự thiếu cạnh tranh kéo dài này đã khiến thứ hạng của giải VĐQG Trung Quốc tụt xuống vị trí thứ 3 khu vực Đông Á và đã bị Thái Lan vượt qua”.