Ngày 19/2, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tổ chức mật phục, bắt giữ Lê Văn Bàn (SN 1996, trú xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) - kẻ thực hiện vụ cướp giật tài sản trên địa bàn xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn.

Lê Văn Bàn tại cơ quan công an. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, trưa 16/2, Trực ban Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận thông tin trình báo của chị L.T.T.H. (trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) về việc bị đối tượng chạy xe mô tô giật túi xách trên tuyến đường ĐT 609 (thôn Nông Sơn 1, xã Điện Phước), bên trong túi xách có 140 triệu đồng tiền mặt và giấy tờ tùy thân.

Chị H. cho hay vụ việc xảy ra chiều 15/2 khi chị chạy xe mô tô mang số tiền này đến một chi nhánh ngân hàng ở xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) để gửi thì bị đối tượng bám theo, cướp giật tài sản.

Tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Điện Bàn phối hợp với Công an các xã: Điện Phước, Điện Thọ, Điện Hồng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng thực hiện vụ cướp nêu trên là Lê Văn Bàn. Rất nhanh chóng, đối tượng này đã bị bắt giữ khi đang lưu trú tại một nhà trọ trên địa bàn phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Bàn khai nhận, sau khi cướp tài sản của chị H., đối tượng đã di chuyển vào TP Hội An và gửi 135 triệu đồng tại một ngân hàng, 5 triệu đồng còn lại được sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.