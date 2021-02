Cướp giật được 10 triệu đồng, đến thẳng quán chơi games

Trước đó vào khoảng 9h34’ ngày 4/2, Công an huyện Văn Yên nhận tin trình báo của chị Bùi Thị Hải (SN 1970, trú tại Tổ 4, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên) về việc bị một đối tượng giật mất túi xách tại khu vực Bãi hóa trường Ga Mậu A.



Lãnh đạo Công an huyện Văn Yên đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ và Công an thị trấn Mậu A tiến hành điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 17h cùng ngày, Công an huyện Văn Yên đã triệu tập Nguyễn Duy Tân (SN 2001, trú tại thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên).

Nguyễn Duy Tân tại cơ quan điều tra Công an huyện Văn Yên.

Tại cơ quan Công an Tân khai nhận, do nợ nần nhiều người nên đã nảy sinh ý đồ đi cướp giật tài sản. Vào khoảng 7h sáng ngày 4/2 Tân điều khiển xe mô tô BKS: 21E1 – 501.72 đi từ nhà xuống thị trấn Mậu A để cướp giật tài của người đi đường.

Đến khoảng 9h20’ khi đi đến khu vực Bãi hóa trường Ga Mậu A, đối tượng phát hiện chị Hải đang điều khiển xe mô tô lưu thông cùng chiều có đeo túi xách bèn đã tăng ga vượt lên giật túi xách của chị này rồi bỏ chạy.

Đến khu vực Bến xe Văn Yên, Tân dừng lại mở túi lấy số tiền 10 triệu đồng, sau đó vứt bỏ túi xách và điều khiển xe đến quán chơi games. Đến khoảng 17 cùng ngày bị cơ quan Công an triệu tập, bắt giữ.