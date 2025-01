Cường Seven: “Tôi phải lén lút vợ để xem”

Trên kênh Tiktok “Thám tử showbiz” mới đăng tải đoạn clip phỏng vấn vợ chồng Cường Seven và Vũ Ngọc Anh. Trong clip, vợ chồng nam nhạc sĩ lý giải lý do chương trình “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” không thu hút người xem bằng chương trình “Anh trai say hi” và “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Bà xã Cường Seven - diễn viên Vũ Ngọc Anh cho rằng: “Lâu lắm mới có những chương trình dành cho cánh đàn ông, trong khi chị em phụ nữ có rất nhiều chương trình”.

Cường Seven tiếp lời vợ: “Chương trình Anh Trai thì nam và nữ đều cùng xem được, còn chương trình Chị Đẹp, nếu chồng hoặc bạn trai ngồi xem thì kiểu gì cũng bị vợ hoặc bạn gái nói nên có thể là Chị Đẹp chỉ có fan nữ xem, dẫn tới lượng view sẽ ít hơn.

Với chương trình Anh Trai thì cả vợ cả chồng hoặc cặp đôi người yêu ngồi xem đều được nên view cao hơn. Như tôi, muốn xem Chị Đẹp cũng phải lén lút vợ để xem nên lượng view ít hơn, chứ không phải chương trình không hot đâu”.

Nhạc sĩ Cường Seven và bà xã - diễn viên Vũ Ngọc Anh.

Bà xã Cường Seven cười chồng và nói đầy ẩn ý: “Không phải là lượng view ít hơn mà Chị Đẹp có sự cổ vũ trong thầm lặng”. Cường Seven thanh minh: “Không, ít xem hơn. Ví dụ là Cường, thích chị này quá mà ngồi xem, không lẽ tua đi tua lại”.

Bà xã Cường Seven quay sang chồng hỏi: “Ví dụ, vợ bật các Anh Trai lên xem rồi tua đi tua lại thì chồng thấy sao? Không sao đúng không?”, Cường Seven khẳng định là “không sao” nhưng nếu các anh chồng hoặc người yêu tua đi tua lại xem một Chị Đẹp thì chắc chắn sẽ bị vợ hoặc người yêu xử lý.

Cường Seven khẳng định: “Tôi đi rà soát bạn bè thì bạn bè đều nói thế, đều phải lén lút xem chứ không dám xem trước mặt vợ hay người yêu. Không thể thích chị đẹp nào rồi tua đi tua lại 10 lần được nhưng các cô thích một anh trai nào đó thì có thể xem đi xem lại, rồi khoe với chồng, với bạn trai là anh này thích lắm, anh kia thích lắm”.