Cường Seven bị mắng thậm tệ vì Tuấn Hưng

Tập 11 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vừa khép lại với loạt drama liên quan Tuấn Hưng - Cường Seven.



Dù không hề cãi nhau hay tỏ thái độ nặng nhẹ với Tuấn Hưng song Cường Seven vẫn bị mắng thậm tệ. Cường Seven là thủ lĩnh nhà Cá Lớn, đã cùng Tuấn Hưng chung đội suốt mấy vòng thi.

Đến tập 11, Cường Seven tiếp tục làm thủ lĩnh, nhận nhiệm vụ chiêu mộ thành viên có điểm hỏa lực cá nhân thấp vào chung nhà. Tuấn Hưng là 1 trong số những anh tài thuộc diện chiêu mộ vì có điểm hỏa lực không cao.

Cường Seven

Điều đáng nói là Cường Seven không mời Tuấn Hưng ngay từ đầu. Đến cuối cùng, khi đội đối thủ do Đinh Tiến Đạt làm thủ lĩnh đã chốt đủ thành viên, phòng chờ chỉ còn 2 người là Tuấn Hưng - Phan Đinh Tùng chưa được gọi. Đến lúc này, Tự Long mới giải vây bằng cách nói là mời Tuấn Hưng - Phan Đinh Tùng vào cùng nhà. Cường Seven sau đó chia sẻ anh đã xin lỗi Tuấn Hưng lẫn Phan Đinh Tùng vì để 2 đàn anh rơi vào thế khó xử là ngồi chờ đến phút cuối cùng vẫn không thấy ai mời về.

Trên sóng truyền hình, Tuấn Hưng bày tỏ cảm giác ngồi đó chờ người khác chọn mình rất là không dễ chịu.

Sau khi màn mời gọi thành viên này lên sóng, nhiều khán giả chỉ trích Cường Seven là không biết trước biết sau với Tuấn Hưng. Lý do là bởi Tuấn Hưng đã ở chung đội với Cường Seven nhiều vòng, vậy mà đến lúc chọn nhóm mới, Cường Seven lại mời những anh tài khác chứ không phải Tuấn Hưng. Không ít khán giả còn nặng lời chê bai, trách mắng Cường Seven bằng từ ngữ khá tiêu cực.

Ở chiều ngược lại, fan của Cường Seven bảo vệ nam ca sĩ bằng lý lẽ anh chàng đã rất lịch sự, lễ phép chứ chẳng xem thường Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng

Thực tế là Cường Seven đã hỏi ý Tuấn Hưng từ đầu, Tuấn Hưng nói là cứ để tùy duyên. Cả Tuấn Hưng lẫn Cường Seven đều vô tư, thoải mái chứ không hề có hiềm khích hay khó chịu với nhau.

Trước làn sóng chỉ trích tiêu cực hướng vào Cường Seven, Tuấn Hưng bày tỏ: "Có lẽ chương trình đã mang lại cho mình quá nhiều những cung bậc cảm xúc, có những lúc thăng hoa cùng âm nhạc, nhưng lại có những lúc rơi xuống tận cùng của cảm xúc.

Có lẽ con đường solo lâu nay của mình đã hình thành cho mình một tính cách cá nhân và ở đâu đó khi ghép vào 1 tập thể cái tôi đó nó lòi ra như cái gai khiến những người đối diện cảm thấy khó xử, khó chịu, khó hòa nhập. Dù có những lúc trong hành trình này, mình hạ cái tôi xuống thấp nhất để hòa hợp cùng tập thể.

Mọi cảm giác trong tập 11 chỉ có những người trong cuộc mới hiểu, chỉ có người được chọn mới biết, chỉ có người ngồi chờ mới thấu. Mình đã phải cố gắng nén tất cả lại để vượt lên trên hết đó là tinh thần tập thể của một chương trình.

Hành trình này đã cho mình nhiều bài học, không hẳn những bài học đó sẽ áp dụng hết vào cuộc sống hay những hành trình tiếp theo mà nó sẽ là những trải nghiệm để nếu gặp thêm 1 lần trong môi trường tập thể, mình sẽ làm gì?

Những phút giây nén lại đó nó lại khiến mình giống như một chiếc lò xo khi được ném xuống rồi bất ngờ bung ra. Vạn sự khởi đầu hãy bắt đầu đều có những gian nan của nó. Những gì đã diễn ra chính ra là những động lực cho tương lai phía trước".

Sau đó, Cường Seven vào bình luận: "Sau mỗi công diễn là các anh em lại thêm hiểu nhau hơn anh ạ. Quan trọng cả nhà mình đã cùng nhau đi hết được chặng đường còn lại, một kỉ niệm và trải nhiệm đáng nhớ anh ơi".