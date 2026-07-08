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Cuồng ghen, người phụ nữ đâm tình trẻ trong khách sạn

Tân Châu
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Nghi ngờ bạn trai kém 11 tuổi có mối quan hệ ngoài luồng, Phạm Thùy Nhi đã dùng dao tấn công vào vùng cổ nạn nhân ngay tại phòng khách sạn.

Ngày 7/7, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử trực tuyến và tuyên phạt bị cáo Phạm Thủy Nhi (42 tuổi, ngụ TPHCM) mức án 8 năm tù về tội “Giết người”.

HĐXX ghi nhận bị cáo Nhi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận muộn màng. Bị cáo chỉ học hết lớp 1 và nhận thức có phần hạn chế… nên tuyên mức án trên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 8/2024, Nhi quen biết và nảy sinh tình cảm với anh Hán Văn T. (31 tuổi) thông qua mạng xã hội. Trong thời gian yêu đương, Nhi nhiều lần phát hiện bạn trai nhắn tin qua lại với những người phụ nữ khác nên dẫn đến mâu thuẫn, chia tay rồi lại tái hợp.

Rạng sáng 15/8/2025, Nhi rủ anh T. đến một khách sạn trên đường Quang Trung (TPHCM). Tại đây, khi yêu cầu kiểm tra điện thoại bị bạn trai từ chối, cơn ghen tuông trong Nhi lại bùng lên. Đợi đến khi anh T. mất cảnh giác, Nhi bất ngờ dùng dao rọc giấy mang theo sẵn đâm thẳng vào vùng cổ của bạn trai với ý định sát hại nạn nhân rồi tự tử.

Bị tấn công bất ngờ, anh T. vùng dậy lấy chăn quấn quanh cổ để cầm máu và cầu xin Nhi gọi xe cấp cứu. Bị bạn gái thẳng thừng từ chối, nạn nhân sau đó phải tự gọi điện cho người thân để nhờ báo công an.

Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, đưa anh T. đi cấp cứu nên nạn nhân may mắn giữ được tính mạng.

Theo kết quả giám định, anh T. bị thương tích 6%. Công an đã bắt giữ Nhi ngay tại hiện trường.

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