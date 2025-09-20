Cường Đô La không nói mình giàu, Cường Đô La chỉ đem “cả lố” iPhone 17 Pro Max gặp là tặng!

Đến hẹn lại lên, sau khi Apple chính thức ra mắt iPhone 17, cả cõi mạng lại xôn xao bàn tán. Và trong những ngày đầu tiên chính thức mở bán tại Việt Nam, không ít người đã rần rần “flex” việc sở hữu chiếc điện thoại đời mới nhất trong tay. Đáng chú ý nhất, dòng iPhone 17 Pro/ iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ đang được nhiều người “săn đón” nhất bởi màu sắc đẹp, mới chưa từng có.

Không nằm ngoài “cuộc đua”, doanh nhân Cường Đô La mới đây cũng đã khoe hình ảnh những chiếc iPhone 17 mới tinh trong ngày đầu tiên mở bán. Đặc biệt hơn, anh còn “chơi lớn” đến mức mua một lúc cả chục cái iPhone 17 Pro Max màu Cam Vũ Trụ. Kèm theo đó, Cường Đô La viết: “Tình cảm và tấm lòng là chính”.

Chiếc story toát ra mùi tiền của Cường Đô La khiến dân tình choáng váng

Điều này khiến nhiều người tò mò, không rõ nam doanh nhân sẽ làm gì với những chiếc điện thoại siêu đắt tiền này. Song cho đến hôm nay, người bạn thân của Cường Đô La - đại gia Minh Nhựa đã trả lời câu hỏi mà dân tình thắc mắc.

Theo đó, Cường Đô La “bỏ sỉ” iPhone 17 để tặng cho bạn bè, đối tác, những người thân thiết, trong đó có Minh Nhựa. Điều này khiến dân tình bày tỏ sự trầm trồ bởi độ “chịu chơi” của doanh nhân “phố núi”. Không những vậy, cộng đồng mạng còn thể hiện sự ngưỡng mộ, nể phục với cách ứng xử của Cường Đô La trong mọi tình huống.

Nam doanh nhân tặng iPhone 17 Pro Max cho bạn bè, đối tác thân thiết

Cường Đô La còn tặng iPhone 17 đời mới nhất cho các nhân viên trong công ty

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Ước có một người bạn giống như anh Cường, xịn sò quá chừng”.

- “Nể thật, mua 1 lần cả chục cái, tổng tài đích thực là đây”.

- “Một chiếc story có giá cũng phải lên tới cả nửa tỷ bạc. Đã vậy còn mang đi tặng mọi người, ngưỡng mộ ghê”.

- “Ngưỡng mộ anh Cường và cũng ngưỡng mộ luôn tình cảm của các anh, lúc nào cũng nhớ đến nhau”.

- “Xem mà choáng váng với cách người giàu tiêu tiền, quá nể”.

Đây không phải lần đầu tiên doanh nhân Cường Đô La ghi điểm bởi sự hào phóng, thoải mái của mình. Trước đó, anh từng gây sốt với khoảnh khắc tinh tế lì xì cho toàn bộ từ nhân viên, ekip đến bảo vệ trong một phiên livestream bất động sản của mình. Hay trong một lần khác, cảnh Cường Đô La rút tiền bo cho bảo vệ - người đã đưa ra xe, mở cửa xe 500k cũng khiến netizen rần rần “thả tim”.

Nhiều người cho rằng một phần lý do mà nam doanh nhân thành công, được yêu mến chính là bởi cách ứng xử tình cảm, trân trọng mọi sự giúp đỡ. Loạt hành động của Cường Đô La đều viral trên MXH và khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Không ít lần, nam doanh nhân gây sốt với loạt hành động hào phóng, tinh tế

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Cường Đô La còn được quan tâm nhiều đến cuộc sống hôn nhân cùng Đàm Thu Trang. Vợ chồng anh cùng các nhóc tỳ sinh sống trong ngôi biệt thự bề thế, có thiết kế hiện đại ở "khu nhà giàu" Quận 7 (cũ), TP.HCM. Trên trang cá nhân, nam doanh nhân thường xuyên "flex" những góc trong căn nhà, đặc biệt là gara chứ đầy siêu xe. Các góc trong nhà của Cường Đô La đều được trang trí toát lên phong cách sang trọng, ấm cúng.

Ngoài ra, Cường Đô La cũng được mệnh danh là "người chồng mẫu mực" khi những lúc rảnh đều dành trọn thời gian cho gia đình. Anh cũng vợ chăm sóc, nuôi dạy các con một cách hiện đại, văn minh. "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng", quan điểm của Cường Đô La từng được nhiều người đồng tình.



