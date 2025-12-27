Cường địch thắng liên tiếp, U23 Việt Nam gặp khó ở giải châu Á

Tại VCK U23 châu Á 2026 chuẩn bị khởi tranh, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu đầy thách thức (bảng A) cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan.

Đáng lưu ý, U23 Việt Nam đang chịu áp lực sau những kết quả thi đấu giao hữu đầy ấn tượng của Saudi Arabia. Đây cũng là thách thức lớn nhất với thầy trò HLV Kim Sang-sik ở giải châu lục sắp tới.

Cách đây ít ngày, U23 Saudi Arabia đã trải qua liền 2 trận giao hữu gặp các đội rất mạnh gồm UAE và Iraq. Saudi Arabia bằng phong độ ấn tượng đã toàn thắng.

Ở trận đầu gặp UAE, Saudi Arabia chơi lấn lướt và có bàn mở tỷ số ở phút 33 sau pha lập công của Abdullah Radif. Sau đó, Saudi Arabia tiếp tục kiểm soát thế trận và ghi thêm một bàn nữa trong hiệp hai, ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0.

Đến trận thứ hai gặp Iraq, các cầu thủ trẻ Saudi Arabia tiếp tục chơi “trên chân” để giành chiến thắng thuyết phục cũng với tỷ số 2-0.

U23 Saudi Arabia vẫn đang thi đấu rất ấn tượng.

Rõ ràng, Saudi Arabia đang có phong độ cao, chứng minh họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch tại giải U23 châu Á sắp tới. Chỉ tính riêng trong tháng 12/2025, U23 Saudi Arabia thi đấu 5 trận, thắng tới 4, hoà 1. Trước đó, họ hoà Qatar 1-1, thắng Bahrain 5-0 và hạ Kuwait 1-0. Phong độ cao của Saudi Arabia chắc chắn sẽ gây ra thử thách cho các đối thủ trong đó có U23 Việt Nam.

Về cơ bản, trong 3 đội cùng bảng thì Kyrgyzstan trên lý thuyết vẫn là đối thủ vừa sức nhất với U23 Việt Nam. Vài ngày trước, Kyrgyzstan có trận giao hữu theo hình thức đá kín với U23 Trung Quốc và chịu thất bại 1-0. Kyrgyzstan sẽ có trận giao hữu thứ hai với U23 Trung Quốc trong tuần tới trước khi dự giải châu Á.

Theo lịch tại giải U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Jordan (ngày 6/1), Kyrgyzstan (9/1) và chủ nhà Saudi Arabia (12/1).