Cuỗm điện thoại của vợ trung tá công an, tên trộm nhận cái kết đắng

Ngày 20-7, tin từ Công an phường An Bình, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao đối tượng Nguyễn Kiên Giang (SN 1998; ngụ phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá) cùng tang vật để cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tên trộm đã bị trung tá công an khống chế ngay trong đêm.

Theo kết quả xác minh, vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 19-7, bà Trần Thị Nhanh (SN 1984; ngụ khu dân cư An Bình thuộc phường An Bình, TP Rạch Giá) đang may đồ cho khách tại nhà và có mở một phần cửa chính phía trước cho thông gió.



Một lúc sau, chị Nhanh đi vào bên trong lấy nước uống nên để lại chiếc điện thoại di động tại nơi làm việc. Chưa đầy 1 phút sau, bà Nhanh quay lại thì phát hiện chiếc điện thoại biến mất.

Ngay sau đó, bà Nhanh nhìn thấy 1 thanh niên lạ mặt từ trong nhà chạy ra nên nghĩ là tên trộm nên tri hô cho chồng là ông Nguyễn Văn Vũ ( trung tá công an , đang công tác tại đơn vị thuộc Công an tỉnh Kiên Giang) để đuổi bắt, lấy lại tài sản.

Tên trộm chạy được khoảng 100 m và chuẩn bị lên xe máy tẩu thoát thì bị ông Vũ khống chế rồi điện báo cho Công an phường An Bình đến bắt giữ.

"Cũng may là tên trộm sợ mất chiếc xe máy và cố nhảy lên xe tìm cách tẩu thoát cho nhanh nên có phần thất thế. Nhờ vậy mà tôi mới có thể không chế được chứ không thôi bản thân tôi cũng không thể đuổi theo kịp. Theo tôi được biết thì tên trộm này có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản" và mới ra tù vào năm ngoái", ông Vũ thông tin thêm.