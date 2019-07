Cười ra nước mắt với những ca photoshop đỉnh cao khi đi du lịch: Người được như ý, kẻ thành trò hề cho thiên hạ!

Đi du lịch mà không chụp hình sống ảo thì coi như mất đi một nửa niềm vui! Mục đích chính là vừa có ảnh mang về làm kỷ niệm, vừa "khoe" lên mạng xã hội cho người ta cùng nhìn ngắm chuyến đi của mình, mà vế thứ 2 có lẽ quan trọng hơn cả!



Thế nhưng "đời không như là mơ"! Ngoài chuyện dắt theo một người chụp thực sự có tâm, thì những yếu tố xung quanh cũng tác động không hề nhỏ tới bức ảnh của bạn! Bỏ qua việc chỉnh màu quá tay, ghép mây trời, hiệu ứng "ảo lòi" đến nỗi người xem chẳng còn nhận ra địa điểm xuất hiện trên ảnh gốc.

Việc chụp hình bị dính người xung quanh là điều khó tránh khỏi, đặc biệt tại những điểm đến du lịch nổi tiếng.

Đi du lịch và chụp hình sống ảo là hai thứ không thể tách rời như định luật bất biến!

Tuy nhiên, "đời không như là mơ" các bạn ạ!

Nắm được tâm lý đó, nhiều group chuyên về photoshop trên Facebook được lập ra nhằm giúp các tín đồ du lịch tha hồ nhờ chỉnh màu, xóa người, ghép cảnh, chèn hiệu ứng,… các kiểu. Bên cạnh những lần giúp đỡ nhiệt tình, một số bạn đăng đàn nhờ vả và nhận lại những "cú troll" từ chính các "cao nhân" trong group, khiến người ngoài nhìn vào ai cũng phải cười ra nước mắt thay cho "chủ thớt"!

Dưới đây chính là những ca nhờ photoshop đỉnh cao nhất khi đi du lịch của cư dân mạng. Thử thách cấm cười xin được phép bắt đầu!

Part 1: Dành cho "hội những thanh niên nghiêm túc"!

Ở phần này, hãy lướt qua một vài trường hợp còn may mắn của các "chủ thớt" và cùng xem "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối" đến cỡ nào nhé!

Úm ba la xì bùa! Góc check-in lúc nào cũng đông nghẹt người ở Đà Lạt giờ trông vi diệu chưa nè! (Ảnh: Đạt Bùi)

Lời thỉnh cầu có phần tội nghiệp thế này hỏi sao không giúp được cơ chứ! (Ảnh: Tư Ròm)

Góc check-in Tam Đảo nổi tiếng này cũng không thoát khỏi cảnh dính dòng người khắp nơi! (Ảnh: Thanh Nam)

Cầu Vàng lúc nào chụp ảnh cũng dính phải người? Giờ đã có photoshop ra tay thì đừng lo nữa! (Ảnh: Viết Sinh)

Tháp Eiffel nổi tiếng nước Pháp phiên bản trên thực tế và... trên photoshop! (Ảnh: Nguyễn Trọng Huy)

Có ai đoán ra địa điểm cô nàng đang sống ảo là ở đâu không? (Ảnh: Sâu Hanie)

Một câu chuyện buồn của những ai hay đi biển! (Ảnh: Doãn Phương Thảo)

Lên tới đỉnh Langbiang rồi mà sống ảo cũng không yên nữa! À, sẵn tiện rảnh tay mình "banh mây" thành hình trái tim cho bạn rồi đó! (Ảnh: Trương Hàn Giang)

"Chỗ người ta đang deep mà cứ đi qua đi lại hoài vậy?" (Ảnh: Huy Hoàng)

Đỉnh Fansipan nổi tiếng cũng không bao giờ vắng bóng du khách! (Ảnh: Mạnh Lê)

Nhìn bên phải thấy thích bao nhiêu thì chợt giật mình quay về thực tại với tấm hình bên trái... (Ảnh: Huy Hoàng)

Đi Singapore chụp ảnh mà lỡ dính tay người thì phải làm thế nào người hỡi? (Ảnh: Quang Tân)

Từ chốn ao làng giờ sóng sánh cùng đại dương? (Ảnh: Lục Văn Mạnh)

Thậm chí, không ai mướn nhưng lại "có tâm" đổi hẳn background sang Phượng Hoàng Cổ Trấn xa xôi cho người ta thế này đây! (Ảnh: Huy Hoàng)

Part 2: Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc!

Còn đây chính là phần mà mọi người đang mong chờ nhất nè! Không biết là do chủ nhân mấy bức ảnh soạn content nhờ vả sai cách nên gây hiểu nhầm? Hay do người photoshop có máu hài hước bẩm sinh? Chứ người xem chúng ta nhìn vào, chắc ai cũng cười ra nước mắt hết quá!

Khi nhà bạn không có điều kiện dẫn con em đi Đà Lạt check-in cùng bức tường vàng huyền thoại? Đừng lo, đã có cư dân mạng ra tay! (Ảnh: Khánh Duy)

"Các bạn có tâm xóa giùm mình chú ở sau với ạ"! Và đúng rồi nè, nhờ xóa giúp chú ấy thì giờ người ta biến mất rồi đó, còn đòi gì nữa? (Ảnh: ADuy Duya)

"Cho em xin một tí gì đó đặc sắc hơn đi ạ"! Kết quả như vầy có đủ đặc sắc chưa bạn gì đó ơi? (Ảnh: Mai Trung Đông)

Nhờ mọi người ghép giúp "rồng bay phượng múa", thanh niên nhận về nguyên một chú rồng "siêu to khổng lồ" lại không kém phần đáng yêu nữa chứ! (Ảnh: Nguyễn Đình Triển)

Đòi có đôi cánh thì vẽ cho đôi cánh rồi đấy, hài lòng chưa? (Ảnh: Nguyen Minh Phung)

Này thì ý tưởng! Cảnh đẹp muốn chết rồi mà còn đòi ý tưởng! (Ảnh: LÃm Ơii)

Muốn "Lạc" trôi thì có luôn "đậu phộng" trôi! (Ảnh: Huỳnh Bảo Sơn)

"Anh đi xa quá, anh đi xa em quá..." (Ảnh: Trần Quốc Thiên)

Okay, đã xóa xong bạn nữ bên phải! (Ảnh: Kiều Koon)

Lại là Cầu Vàng, nhưng lần này "chủ thớt" còn may mắn hơn khi được... leo thẳng lên thành cầu! (Ảnh: Trâm Xì Trum)

"Mày bảo xóa ai cơ?" (Ảnh: Phương Nga)

Nhờ ghép cảnh Italy, thanh niên được toại nguyện khi có hẳn background tháp Pisa siêu nghiêng siêu khổng lồ phía sau! (Ảnh: Lê Bách)

Khi gửi brief cho khách hàng "mấy cưng xóa giúp chị người trong ảnh với, gửi lại liền trong tối nay nha", nhưng quên note kỹ là xóa người nào! (Ảnh: Nhung Nâu)

Nhờ ghép bạn gái đứng cạnh bên mình, thanh niên nhận cái kết đắng! (Ảnh: Phùng Hoàng Nam)

Thanos búng tay một cái mất tích luôn rồi? (Ảnh: Nguyễn Lê Thế Tùng)

Cú chót của chuỗi series có vẻ hơi cay nhỉ? (Ảnh: Lê Bách)

Nguồn & ảnh: Photoshop giúp tôi nhé - Photoshop for me please