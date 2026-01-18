Cười ra nước mắt với màn "cover" Quế Ngọc Hải của Đình Bắc: "Gắt" không kém gì chính chủ!

Người hâm mộ Việt Nam mới đây thích thú khi thấy bức ảnh so sánh đầy thú vị giữa trung vệ Quế Ngọc Hải và tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc. Điều đáng chú ý là biểu cảm và động tác tay của chân sút sinh năm 2004 trong màu áo U23 Việt Nam lại giống đàn anh đồng hương Nghệ An đến lạ kỳ.

Cụ thể, trong một tình huống động viên đồng đội trên sân, Đình Bắc đã có biểu cảm gương mặt đanh thép cùng cái vung tay "thương hiệu, hình ảnh vốn đã đóng đinh với cái tên Quế Ngọc Hải trong suốt nhiều năm qua.

Đình Bắc cover màn biểu cảm cực hài hước của Quế Ngọc Hải (Ảnh: FBNV)

Ngay lập tức, "Hải Quế" đã không bỏ lỡ cơ hội này để trêu chọc đàn em. Trên trang cá nhân, nam trung vệ kỳ cựu đã gắn thẻ các đồng đội khác và hóm hỉnh nhận xét: "Tôi đã nhìn thấy một con khủng long nữa rồi". Biệt danh "khủng long" mà Ngọc Hải dành cho Đình Bắc không chỉ ám chỉ sự mạnh mẽ, bùng nổ của cầu thủ trẻ này mà còn là sự công nhận cho cá tính đặc biệt, không biết sợ hãi của anh trên sân bóng.

Thực tế, việc Đình Bắc có những nét tương đồng với Quế Ngọc Hải không phải là điều quá bất ngờ. Trong những lần chia sẻ với báo giới trước đây, Đình Bắc chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh.

Đình Bắc từng hé lộ rằng Quế Ngọc Hải chính là hình mẫu về sự bản lĩnh và tố chất thủ lĩnh mà anh luôn hướng tới. "Tôi học hỏi được rất nhiều từ anh Hải, đặc biệt là sự tự tin và cái đầu lạnh khi đối đầu với những đối thủ lớn", Đình Bắc từng chia sẻ.

Đình Bắc thần tượng phong thái của Quế Ngọc Hải (Ảnh chụp màn hình)

Màn tương tác qua lại giữa hai thế hệ cầu thủ không chỉ mang lại tiếng cười cho người hâm mộ mà còn cho thấy sự kết nối chặt chẽ. Dù Quế Ngọc Hải có đùa vui rằng mình rất "hiền khô" và sự trùng hợp của Đình Bắc chỉ là "vô tình", nhưng người xem đều hiểu rằng đó là sự chuyển giao về mặt tinh thần.

Một Quế Ngọc Hải gai góc, bản lĩnh đang được tiếp nối bởi một Nguyễn Đình Bắc trẻ trung nhưng đầy chất ngông (theo nghĩa tích cực) và khát khao khẳng định mình.