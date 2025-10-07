Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh

Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng quanh 138,1 triệu đồng/lượng mua vào, 140,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng nhảy vọt lên 134,3 triệu đồng/lượng mua vào, 137 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Tính từ đầu tháng 10 tới nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 4 triệu đồng. Giá vàng tăng liên tiếp trong những ngày qua, trong bối cảnh giá thế giới tăng sốc, liên tục lập đỉnh mới.

Cuối ngày, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới lên tới 3.942 USD/ounce, tăng thêm khoảng 55 USD/ounce (1,75 triệu đồng) so với cuối tuần trước. Cả giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử. Dù vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14-15 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC tăng rất mạnh vào cuối ngày

Giá vàng tăng mạnh vì sao?

Theo giới phân tích, giá vàng đang hưởng lợi từ dòng tiền trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, lo ngại bất ổn kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, việc chính phủ Mỹ đang tạm thời đóng cửa càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Kim loại quý đang có mức tăng hơn 49% trong năm nay - mức tăng hàng năm tốt nhất trong nhiều năm qua. Chỉ trong 1 tháng qua, giá vàng tăng khoảng 10%. Giá vàng được dự báo mốc tiếp theo có thể chạm tới 4.000 USD/ounce. Dù vậy, trong ngắn hạn, áp lực chốt lời cũng đang lớn dần sau chuỗi tăng nóng liên tiếp những ngày qua.

Với vàng miếng SJC, nhiều người kỳ vọng, giá vàng sẽ giảm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10, xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Đồng thời, cho phép các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện được cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 125,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 50% từ đầu năm tới nay

Giá vàng miếng SJC vượt mốc 140 triệu đồng



