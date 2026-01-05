Cuối ngày 5-1, giá vàng nhẫn trơn tăng mạnh, bỏ xa vàng miếng SJC

Cuối ngày 5-1, nhiều doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI tiếp tục nâng giá vàng miếng SJC mua vào 155,1 triệu đồng/lượng, bán ra 157,1 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC tăng thêm gần 4,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng tiếp, nhưng có sự cách biệt lớn giữa các thương hiệu. Vàng nhẫn trơn thương hiệu SJC được giao dịch tăng lên 149,9 triệu đồng/lượng và bán ra 152,9 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Trong 1 ngày, giá vàng nhẫn tăng thêm 4 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức giá trên chưa phải cao nhất. Công ty PNJ giao dịch vàng nhẫn trơn thương hiệu này lần lượt là 151 triệu đồng – 154 triệu đồng cho chiều mua vào – bán ra.

Giá vàng nhẫn cao nhất phải kể tới tại các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, khi vàng nhẫn trơn của 2 công ty này mua vào – bán ra lần lượt lên tới 154,3 triệu đồng và 157,3 triệu đồng/lượng. Các mức giá này cao hơn cả vàng miếng SJC và cách biệt với các thương hiệu khác hàng triệu đồng.

Giá vàng nhẫn trơn tại một số thương hiệu vượt xa giá vàng miếng SJC

Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại một cửa hàng vàng Bảo Tín Mạnh Hải ở TP HCM, nhu cầu mua vàng nhẫn trơn của khách vẫn nhiều – dù giá cao chót vót.

Giá vàng trong nước tăng tiếp theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.431 USD/ounce, tăng tiếp 30 USD/ounce so với buổi sáng. Chỉ trong 1 phiên, giá vàng thế giới tăng tới 80 USD/ounce (khoảng 2,5 triệu đồng).

Giá vàng đi lên cùng với các kim loại quý khác như bạc, đồng và bạch kim, khi nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh nỗi lo căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela. Thậm chí, nhà đầu tư còn lo ngại căng thẳng giữa Mỹ và Iran, giúp giá vàng hưởng lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 140,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng. Tăng nhanh hơn giá vàng thế giới khiến khoảng cách chênh lệch của giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giãn rộng.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải