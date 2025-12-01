Cuối ngày 1/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tăng đến 500 nghìn đồng/lượng so với tuần trước

Cuối ngày 1/12, giá vàng miếng tại hầu hết thương hiệu không có sự điều chỉnh so với ghi nhận đầu giờ chiều, riêng DOJI giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra, xuống mức 153,2 - 155,2 triệu đồng/lượng. Hiện, các nhà vàng đang đồng loạt bán ra tại mức 155,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 153,7 triệu đồng/lượng; SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý niêm yết giá mua vào là 153,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá kết phiên tuần trước, giá vàng miếng trong hôm nay đã tăng khoảng 300 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo - Bảo Tín Mạnh Hải tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng so với đầu giờ chiều, lên mức 152 - 155 triệu đồng/lượng. Trong hôm nay, giá vàng nhẫn tăng khoảng 300 - 500 nghìn đồng/lượng so với giá đóng phiên.

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Ghi nhận lúc 13h00, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, Phú Quý đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng so với ghi nhận lúc 9h00 sáng. Cụ thể Bảo Tín Minh Châu giao dịch tại mức 153,7 - 155,2 triệu đồng/lượng; SJC, PNJ cùng niêm yết tại mức 153,2 - 155,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý điều chỉnh giảm xuống mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng. Tuy vậy, giá vàng miếng tại các thương hiệu này vẫn cao hơn khoảng 300 nghìn đồng/lượng so với giá đóng cửa tuần trước. Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI vẫn giữ nguyên giá vàng SJC so với hồi sáng.

Giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, SJC đã giảm 400 nghìn đồng/lượng so với thời điểm 9h00 sáng, lần lượt giao dịch tại mức 151,8 - 154,8 triệu đồng/lượng; 151 - 153,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 300 nghìn đồng/lượng, lên mức 151,2 - 154,2 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải chưa có sự điều chỉnh giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo.

Ghi nhận lúc 9h00, giá vàng miếng SJC tại các nhà vàng đồng loạt tăng từ 600 - 800 nghìn đồng/lượng so với giá kết phiên tuần trước, ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Hiện, SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết tại mức 153,7 - 155,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu giao dịch lần lượt tại 153,7 - 155,2 triệu đồng/lượng; 154,2 - 155,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng tăng mạnh chiều mua lên 1 triệu đồng/lượng, hiện đang ở mức 154 - 155,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại các thương hiệu cũng tăng từ 300 - 800 nghìn đồng/lượng. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu tăng 700 nghìn đồng/lượng mua - bán, hiện ở mức 152,2 - 155,2 triệu đồng/lượng. SJC tăng 800 nghìn đồng/lượng so với ghi nhận cuối tuần trước, giao dịch tại mức 151,4 - 153,9 triệu đồng/lượng. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo niêm yết tại mức 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 6h00 sáng 1/12, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang so với giá đóng phiên trước đó. Tại SJC, DOJI, PNJ, giá mua vào giữ ở mức 152,9 triệu đồng/lượng và bán ra 154,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 153,4 - 154,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá và duy trì mức chênh lệch 1,5 triệu đồng/lượng.

Ở nhóm vàng nhẫn, giá cũng chưa có sự điều chỉnh so với đóng phiên tuần trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng. PNJ giữ giá vàng nhẫn trong khoảng 150,9 – 153,9 triệu đồng/lượng, trong khi Công ty SJC niêm yết quanh mức 150,6 – 153,1 triệu đồng/lượng, DOJI tăng giá vàng lên mức 151 - 154 triệu đồng lượng. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giữ nguyên so với giá đóng cửa tuần, ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng.

Tuần qua, vàng nhẫn và vàng miếng tăng trung bình khoảng 4,5 triệu đồng/lượng so với thời điểm mở cửa phiên đầu tuần.

Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh mức 4.221 USD/ounce, tăng 3,30 USD tương đương 0,08% so với phiên trước. Giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới khoảng ~ 20-21 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank).

Theo Reuters, giá vàng thế giới đang hướng tới mức tăng 3,6% trong tuần và tăng 5,2% trong tháng, đánh dấu tháng tăng thứ tư liên tiếp.

"Kỳ vọng hiện nay là chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến nền kinh tế chậm lại khi tiến vào năm 2026, và Fed rất có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất, điều này đang kéo một số nhà đầu tư quay lại với vàng," Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết. Vàng thường có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp.

Những phát biểu ôn hòa gần đây từ Thống đốc Fed Christopher Waller và Chủ tịch Fed New York John Williams, cùng với các dữ liệu kinh tế yếu hơn sau đợt đóng cửa chính phủ Mỹ gần đây, đã củng cố kỳ vọng rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới.

Các nhà giao dịch hiện nhìn thấy 87% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 12, tăng so với mức 50% của tuần trước.

Trong khi đó, "các biểu đồ kỹ thuật của bạc đã chuyển sang xu hướng tích cực hơn trong khoảng một tuần trở lại đây, và điều đó đang thu hút các nhà đầu cơ dựa trên phân tích biểu đồ vào vị thế mua trên thị trường bạc," Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, nhận định.

Nhu cầu vàng tại các thị trường châu Á lớn suy yếu trong tuần này, do giá cao khiến hoạt động mua lẻ chậm lại bất chấp mùa cưới tại Ấn Độ đã bắt đầu. Tại Trung Quốc, việc dỡ bỏ ưu đãi thuế đối với mua vàng đã làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng.

Linh San