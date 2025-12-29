Cuối năm còn toang: 1 Hoa hậu hàng đầu chính thức ly hôn chồng đại gia hơn 10 tuổi vì bị "cấm" sinh con

Ngày 29/12, Cẩu Vân Tuệ - Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa - thông báo cô và doanh nhân giàu có Lục Hán Dương đã chính thức hoàn tất mọi thủ tục ly hôn. Họ chấm dứt mối quan hệ vợ chồng trong hòa bình, không xảy ra tranh chấp tài sản. Hậu đổ vỡ hôn nhân, Cẩu Vân Tuệ đã bay về Canada với cha mẹ, học trượt tuyết để chữa lành. "Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Tôi nghĩ bản thân hoàn toàn có thể làm chủ được cuộc sống của mình, không cần dựa dẫm vào người đàn ông nào. Tôi đã lên kế hoạch trở lại showbiz", Cẩu Vân Tuệ chia sẻ sau khi gặp biến cố lớn về đời tư.

Theo nguồn tin trong showbiz, Cẩu Vân Tuệ đã rất suy sụp sau khi đổ vỡ hôn nhân với đại gia Lục Hán Dương. Cô đã phải liên tục dùng thuốc điều trị bệnh tâm lý, dẫn đến rối loạn hormone và tăng cân không phanh. Mãi đến gần đây, người đẹp mới chấp nhận sự thật cô và Lục Hán Dương không còn có thể chung sống với nhau, thoát khỏi nỗi buồn hôn nhân tan nát. Nữ diễn viên tập luyện để giảm cân, lấy lại nhan sắc trẻ trung. Vẻ đẹp không tuổi của Cẩu Vân Tuệ giúp cô trở thành "món hàng hot" ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Các nhà sản xuất đang thi nhau gửi kịch bản cho nữ diễn viên này.

Cẩu Vân Tuệ và doanh nhân Lục Hán Dương hoàn tất thủ ly hôn khi chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc năm 2025. Ảnh: HK01.

Cẩu Vân Tuệ sinh năm 1983, giành được vương miện trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa do đài TVB tổ chức vào năm 2009. Sau đó, Cẩu Vân Tuệ trở thành gương mặt Hoa hậu được nhà đài Hong Kong (Trung Quốc) ra sức lăng xê. Đến năm 2018, Cẩu Vân Tuệ rời TVB để kết hôn với doanh nhân hơn 10 tuổi Lục Hán Dương. Kể từ khi làm dâu nhà giàu, nữ diễn viên vắng bóng trong showbiz.

Nhưng chỉ sau 3 năm chung sống, Cẩu Vân Tuệ và Lục Hán Dương đã xảy ra lục đục. Doanh nhân họ Lục dọn khỏi nhà, sống ly thân với vợ. Trong khi đó Cẩu Vân Tuệ bỏ về Canada sống với cha mẹ. Một thời gian sau, cô quay lại Hong Kong (Trung Quốc) đề nghị ly hôn nhưng Lục Hán Dương không đồng ý. Năm 2022, Lục Hán Dương và Cẩu Vân Tuệ hàn gắn. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn không thể hóa giải những bất hòa. Cuối cùng, cả 2 quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng.

Hôn nhân của cặp đôi rạn nứt từ năm 2021. Ảnh: HK01.

Nguồn tin trong giới cho biết Cẩu Vân Tuệ và chồng đại gia tan vỡ vì bất đồng trong vấn đề con cái. Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa muốn sinh con và đi đông lạnh trứng vào tháng 8/2020. Thế nhưng, chồng cô ngăn cấm, kịch liệt phản đối vì không muốn gia đình có thêm thành viên. Lục Hán Dương không muốn có con do ám ảnh cha mẹ ly hôn từ thuở bé. Việc không thể mang thai và sinh con khiến Cẩu Vân Tuệ rất đau khổ, chạnh lòng khi nhìn thấy những người bạn thân của mình như Chung Gia Hân, Lý Á Nam, Sầm Lệ Hương, Vương Quân Hinh… đều đã lần lượt trở thành mẹ.

Cẩu Vân Tuệ muốn sinh con, nhưng bị chồng đại gia khước từ. Điều này khiến Hoa hậu rất đau khổ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: HK01