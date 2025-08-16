Cưới gần 1 năm, chồng đòi lại hơn 900 triệu đồng sính lễ do vợ không chịu "động phòng"

Tại một vùng nông thôn ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, một vụ việc liên quan đến tục lệ "tiền sính lễ" đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Một cặp vợ chồng trẻ, sau 11 tháng chung sống, vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, dẫn đến việc người chồng quyết định đâm đơn kiện.

Vụ kiện này làm lộ rõ những áp lực tài chính trong hôn nhân và đặt ra nhiều câu hỏi về giá trị văn hóa truyền thống trong xã hội hiện đại.

Hôn nhân 11 tháng nhưng chưa "động phòng"

Theo Người đưa tin, bản án sơ thẩm cho thấy nguyên đơn họ Hà, nam, sinh năm 2000, bị đơn họ Quách, nữ, sinh năm 2002, cha mẹ của cô cũng bị liệt vào danh sách bị cáo. Anh Hà cho biết, hai bên quen nhau qua giới thiệu, đính hôn vào ngày 17/5/2021, và ngày 4/3/2024 tổ chức lễ cưới theo phong tục làng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Sau đó, do tình cảm rạn nứt, từ ngày 2/2/2025 hai người sống ly thân.

Hôn nhân 11 tháng nhưng chưa "động phòng". Ảnh minh họa.

Ngoài ra, anh Hà cho biết trước khi cưới, hai người không có nền tảng tình cảm yêu đương, trong 11 tháng chung sống không hề “phát sinh quan hệ vợ chồng”. Anh Hà nói, vợ mình “luôn viện đủ lý do để ra ngoài”, thỉnh thoảng ngày lễ hoặc cuối tuần mới về nhà chồng nhưng vẫn ngủ riêng.

“Nếu tôi yêu cầu quan hệ vợ chồng, cô ấy sẽ nổi giận, nhất quyết không đồng ý”, anh Hà kể. Nhiều đêm anh phải chịu đựng trong ấm ức, mất ngủ.

Anh Hà cho biết không thể tiếp tục chịu đựng một cuộc hôn nhân giả dối như vậy. Anh cáo buộc giữa hai người thực chất là “hôn nhân chết”, nhà gái chỉ mượn cớ đám cưới để nhận số tiền sính lễ lớn. Anh Hà kiện Quách và bố mẹ vợ ra tòa, yêu cầu trả lại sính lễ trị giá 255.300 nhân dân tệ (hơn 930 triệu đồng).

Tuy nhiên Luật sư của Quách cho rằng số tiền sính lễ mà Hà nêu là không đúng sự thật, đôi bên ly thân từ ngày 18/3 do Hà và mẹ đuổi Quách ra khỏi nhà. "Điều này cho thấy nguyên đơn đã phạm lỗi nghiêm trọng, số tiền sính lễ không cần hoàn trả nếu xét theo hoàn cảnh" , luật sư nói.

Tòa án phán quyết

Qua thẩm tra, tòa án cho biết Hà đã đưa tổng cộng 204.000 nhân dân tệ (khoảng 745 triệu đồng) tiền sính lễ cho gia đình vợ, được trả lại 2.600 nhân dân tệ (9,5 triệu đồng). Ngoài ra, Hà còn chi 21.400 nhân dân tệ (khoảng 78 triệu đồng) để mua trang sức vàng, mua máy tính trị giá 8.900 nhân dân tệ (khoảng 32 triệu đồng) và một điện thoại di động trị giá 6.500 nhân dân tệ (khoảng 24 triệu đồng) cho vợ.

Trong khi đó, của hồi môn của Quách bao gồm điều hòa tủ đứng, máy giặt, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh, tủ quần áo, xe đạp điện, 10 bộ chăn ga, chăn lông vũ, chăn lụa, 16 chiếc chăn, 10 vỏ chăn.

Tòa án xác định Hà và Quách đã tổ chức lễ cưới nhưng chưa phải là vợ chồng thực sự.

Tòa ra phán quyết Quách và bố mẹ phải trả lại 180.000 nhân dân tệ (khoảng 657 triệu đồng) tiền sính lễ cho Hà. Ảnh minh họa.

VnExpress cho biết, theo thẩm phán, luật pháp Trung Quốc cấm lợi dụng hôn nhân để đòi tài sản, nên về nguyên tắc phải trả lại sính lễ. Tuy nhiên, đối với tranh chấp tài sản hôn nhân, cần xem xét cả quy định pháp luật và phong tục tập quán, xem vợ chồng có chung sống hay không, thời gian chung sống, lỗi lầm của đôi bên... Trong vụ việc này, cần xem xét tình tiết quan trọng là nguyên đơn và bị đơn không thực sự là vợ chồng.

Do đó, tòa ra phán quyết Quách và bố mẹ phải trả lại 180.000 nhân dân tệ (khoảng 657 triệu đồng) tiền sính lễ cho Hà. Ngoài ra, Quách được phép lấy lại của hồi môn từ nhà Hà.