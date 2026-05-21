Cuối cùng thì nam thần hot nhất showbiz cũng công khai làm điều này với nữ thần lai

Ngày 21/5, cộng đồng mạng bất ngờ trước đoạn video dance challenge giữa Mingyu và Jeon Somi. Trong clip ngắn được đăng tải trên mạng xã hội, nam thần của SEVENTEEN diện outfit màu hồng ton-sur-ton với Somi, cùng thực hiện động tác nhảy trên nền ca khúc Suddenly của I.O.I.

Điều khiến fan chú ý không chỉ nằm ở visual “bùng nổ” của cặp đôi đình đám gen Z mà còn bởi đây là lần đầu tiên Mingyu công khai tham gia một hoạt động quảng bá liên quan đến Somi kể từ khi cả hai vướng nghi vấn hẹn hò. Trái ngược hình ảnh tự tin, hoạt ngôn thường thấy, Mingyu trong video lại có phần ngại ngùng và bẽn lẽn, trong khi Somi giữ năng lượng thoải mái, chủ động tương tác. Chính phản ứng đối lập này càng khiến cư dân mạng “đẩy thuyền” mạnh mẽ hơn.

Mingyu hiện là một trong những nam idol sở hữu sức hút lớn nhất Kpop. Sinh năm 1997, anh đảm nhận vai trò visual, rapper và là thành viên chủ chốt của SEVENTEEN dưới trướng Pledis/HYBE. Trong vài năm trở lại đây, Mingyu liên tục xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc, giá trị thương hiệu lẫn mức độ viral trên mạng xã hội. Sức hút của nam idol đến từ hình tượng phá vỡ nhiều định kiến quen thuộc về “mỹ nam Kpop”. Thay vì vóc dáng mảnh mai thường thấy, Mingyu sở hữu chiều cao 1m87 cùng thân hình săn chắc, nam tính. Visual đậm chất điện ảnh kết hợp tỷ lệ cơ thể nổi bật giúp mọi khoảnh khắc xuất hiện của anh đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Mingyu còn được xem là “con cưng” của nhiều thương hiệu xa xỉ. Khả năng tiêu hóa đa dạng phong cách thời trang cùng khí chất high fashion giúp nam idol liên tục xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá toàn cầu. Ở thời điểm hiện tại, tên tuổi của Mingyu gần như trở thành bảo chứng cho tương tác truyền thông và hiệu ứng thương mại.

Một yếu tố khác giúp Mingyu luôn duy trì độ phủ sóng chính là hình tượng “social butterfly” đặc trưng. Anh nổi tiếng quảng giao, khéo léo khi tham gia show giải trí và sở hữu mạng lưới quan hệ rộng khắp giới idol lẫn showbiz Hàn. Nhờ vậy, dù không phải lúc nào SEVENTEEN cũng phát hành sản phẩm mới, Mingyu vẫn giữ được độ nhận diện cực cao trên truyền thông và các nền tảng mạng xã hội.

Ở phía đối diện, Jeon Somi cũng là cái tên mang sức ảnh hưởng đặc biệt trong thế hệ idol gen Z. Sinh năm 2001, Somi bước ra từ chương trình sống còn Produce 101 và từng giữ vị trí center của nhóm nhạc quốc dân I.O.I. Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ idol chỉ thực sự bước sang giai đoạn mới sau khi đầu quân về The Black Label. Khác với hình tượng idol nữ truyền thống, Somi xây dựng màu sắc nghệ sĩ solo cá tính, độc lập và mang hơi hướng quốc tế. Các ca khúc như DUMB DUMB hay Fast Forward cho thấy định hướng âm nhạc hiện đại, bắt trend nhanh và chịu ảnh hưởng rõ nét từ pop Âu Mỹ nhưng vẫn giữ tinh thần Kpop.

Mang hai dòng máu Hàn - Canada, nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi visual lai sắc sảo, thần thái phóng khoáng và gu thời trang nổi bật. Lợi thế ngoại hình giúp cô phủ sóng mạnh ở lĩnh vực thời trang, làm đẹp và thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá cao cấp.

Chính việc đều là những ngôi sao nổi bật, sở hữu visual đình đám và mạng lưới quan hệ rộng trong showbiz khiến Mingyu và Somi nhiều lần bị đặt nghi vấn có quan hệ tình cảm. Tin đồn Mingyu và Somi hẹn hò rộ lên từ năm 2023. Nguồn cơn của những bàn tán bắt đầu khi Mingyu xuất hiện tại Listening Party ra mắt EP Game Plan của Somi. Một số cư dân mạng nhanh chóng “soi” ra chi tiết trang phục tương đồng và việc nam idol mang theo túi merch của sự kiện, được chính Somi chụp bóng lưng và đăng lên mạng xã hội.

Đáng chú ý, sau thời điểm rộ tin đồn hẹn hò, cả hai gần như không còn xuất hiện cạnh nhau hay tương tác đáng kể trên mạng xã hội. Chính vì thế, video dance challenge lần này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Với nhiều fan, đây không đơn thuần chỉ là một màn quảng bá nhạc mới, mà còn giống động thái “phá băng” đầu tiên giữa hai ngôi sao sau quãng thời gian dài giữ khoảng cách trước truyền thông.

